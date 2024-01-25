В горсовете Днепра рассказали, нужно ли переоформлять документы, если изменилось название улицы

У горожан, которые живут на этих улицах, часто возникают вопросы: а нужно ли переоформлять документы?
Ответ дали в Днепровском городском совете.
В первую очередь днепрян волнует, нужно ли менять место регистрации?
Ответ: законодательством не предусмотрена обязанность вносить подобные изменения. Перерегистрацию места жительства можно осуществить при обмене паспорта или смене фамилии, то есть когда возникает непосредственная потребность.
А обязательно ли вносить изменения в документы на недвижимость?
Ответ: в случае изменения названия улицы документы о праве собственности на недвижимость остаются действительными. Закон не предусматривает необходимость внесения изменений в свидетельство о праве собственности, свидетельство о праве на наследство, договор купли-продажи, дарение и т.д. Изменения в эти документы необходимо будет вносить, только если собственник захочет совершить нотариальные действия с недвижимым имуществом – продать, подарить, передать по наследству квартиру, дом или другое имущество. В этом случае собственник может обратиться в орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество с заявлением о внесении изменений в связи с изменением названия улицы. Заявление можно подать как лично, так и по доверенности.
При необходимости продать/подарить/наследовать недвижимое имущество в органах градостроительства и архитектуры местного самоуправления можно получить справку о переименовании улицы. На основании правоустанавливающих документов со старым названием улицы и справки органа градостроительства и архитектуры нотариус выдает новый правоустанавливающий документ с новым названием адреса. На стоимости услуг нотариуса это не скажется: покупатель и продавец будут платить нотариусу такую же сумму, как и в тех случаях, когда название улицы/населенного пункта не меняется.
Не нужно специально менять документы на авто и номерные знаки. Переименование улицы не требует обязательной перерегистрации транспортного средства и внесения изменений в техпаспорт автомобиля. Владелец сможет это сделать, когда будет продавать или дарить авто. На стоимости процедуры перерегистрации это не отразится, никакие дополнительные платежи не предусмотрены.
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