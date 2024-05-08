В Днепре на маршруты выйдут трамваи из Германии: как они выглядят

В Днепр доставили первые 7 трамваев из Лейпцига.

Ранее мы писали о том, что в Днепр прибудут трамваи марки Татра-4М из Германии за «символическую» цену — 1200 евро за единицу.

По улицам Днепра уже давно ездят около 100 трамваев такого же типа, что были привезены из Магдебурга, Лейпцига и Дрездена, а общий парк составляет 254 пассажирских вагона. Всего КП «Днепровский электротранспорт» закупило у транспортной компании немецкого Лейпцига Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH 26 новых, но отремонтированных трамваев, доставка которых ожидается в течение всего 2024 года.

Телеграмм-канал Днепр Оперативный опубликовал видео с их «распаковкой».

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