В Днепре на маршруты выйдут трамваи из Германии: как они выглядят

Ранее мы писали о том, что в Днепр прибудут трамваи марки Татра-4М из Германии за «символическую» цену — 1200 евро за единицу.
По улицам Днепра уже давно ездят около 100 трамваев такого же типа, что были привезены из Магдебурга, Лейпцига и Дрездена, а общий парк составляет 254 пассажирских вагона. Всего КП «Днепровский электротранспорт» закупило у транспортной компании немецкого Лейпцига Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH 26 новых, но отремонтированных трамваев, доставка которых ожидается в течение всего 2024 года.
Телеграмм-канал Днепр Оперативный опубликовал видео с их «распаковкой».
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