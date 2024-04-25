У Дніпрі скоро з’являться трамваї з Німеччини

До Дніпра вже прямують німецькі трамваї.

Німецькі трамваї, передачу яких анонсували взимку, вже наступного тижня приїдуть до Дніпра. Це чудово всім відомі трамваї марки Татра-4М, які після певного терміну служби в Лейпцигу відремонтували, тож вони прослужать ще не один рік.

Про це в тематичній Facebook-спільноті Дніпровський трамвай повідомив Дмитро Новіков:

«24.04.2024 в Лейпцигу завантажена чергова партія Tatra T4D-M1 для Дніпра. Чекаємо наступного тижня прибуття та розгрузку в ДЕПО-4, – написав Дмитро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дніпро закупить 26 трамваїв за “символічною” ціною. Вони не нові, однак відремонтовані та “на ходу”. Ціна за понад два десятки вживаних вагонів – 31 тисяча 200 євро, тобто вартість одного складає 1200 євро.

Ці трамваї добре знайомі дніпрянам і схожі вагони давно курсують вулицями Дніпра.

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