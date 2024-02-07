До Дніпра прибуде ще понад 20 трамвайних вагонів з Лейпцигу за символічною ціною

До Дніпра прибудуть старі-нові вагони з Лейпцигу.

Дніпро закупить партію вживаних німецьких трамваїв за символічною ціною, повідомляє галузеве видання Alltransua.

Мова йде про 26 трамвайних вагонів Tatra T4DM, які комунальне підприємство “Дніпровський електротранспорт” придбає у транспортної компанії німецького Лейпцига Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH.

Угоду уклали 7 лютого, свідчать дані на сайті держзакупівель Прозорро. Ціна питання 31 тисяча 200 євро за 26 вживаних вагонів. Тобто вартість одного складає 1200 євро.

Прибути вагони мають до кінця 2024 року. Однак доставить компанія трамваї тільки до Лейпцига, а ось забирати їх до України та переобладнувати на ширину українських колій будуть коштом Дніпра.

Такі вагони добре знайомі містянам та КП, тому проблем з ними не повинно бути. Наразі у Дніпрі курсує 100 вагонів типу Tatra T4D різних модифікацій із міст Магдебург, Лейпциг та Дрезден, а загальний парк становить 254 пасажирські вагони.

Востаннє трамвайний парк міста поповнювали в 2020-2021 роках, коли у Лейпцига придбали 30 вагонів Tatra T4D.

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