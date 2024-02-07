“Наводчиця воєнкома”: у селі Космач на Івано-Франківщині натовп жінок напав на матір з дитиною

Мешканка Івано-Франківщини Іванна Ванджурак розповіла у мережі, що на неї та її 6-річну доньку в селі Космач напав натовп жінок через те, що вона нібито "наводчиця воєнкома". У результаті інциденту жінка отримала струс мозку, а в її доньки - перебій носа.

За словами Іванни, вона живе у сусідньому з Космачем селі. 6 лютого вона та її донька поїхали на пошту у Космачі, щоб забрати посилку. У центрі села її зупинив натовп розлючених жінок, в яких в руках були «дубинки, бити та різні металеві штуки».

Я відчинила вікно, і вони почали так би мовити наїжджати на мене зі словами (хто ти така, куди ти їдеш, якого х*я ти приїхала до нас в село). Я їм пояснила, що їду з дитиною на “Нову пошту”, що я місцева із сусіднього села, вони з наїздом сказали, щоб я показала свій телефон, чи я їх там не знімала, я взяла в руки телефон і одній жіночці все показала, вона побачила, що там нічого немає, і сказала: ну нехай їде, – розповідає Іванна.

Дорогою назад натовп знову зупинив машину Іванни.

І тут я вже повертаюся із “Нової пошти” цією самою дорогою, а вони знову там стоять, але вже ще більш розлючені. Я дивлюся, як всі ці люди просто йдуть на мою машину, я встигла замкнути двері, і відкрила вікно, і декілька осіб почали мене знову питати хто я така, що я точно не місцева, бо вони мене не знають, і що я наводчиця воєнкома!!! Що я приїхала до них в село, щоб здавати їх і їхніх чоловіків, — написала постраждала.

За словами Іванни, люди намагались витягти її з машини, били та трясли авто, а також вдарили дитину, яка знаходилася всередині автомобіля.

Потім звідкись взялись дві мої знайомі та односельчанки, яким я дуже вдячна, я їх впустила в машину, одна взяла дитину на руки і почала прикривати собою, інша допомагала мені вибратися з їхніх рук. І це все тривало десь приблизно 15-20 хвилин, – додала постраждала.

За її словами, в якийсь момент невідомий чоловік закричав, що натовп зупинив не ту машину. Позаду якраз під’їхало інше авто, і розлючений натовп переключився на нього.

Іванна відразу поїхала з місця інциденту. Пізніше вона звернулися із заявою до поліції.

Жінка пише, що внаслідок інциденту отримала струс мозку, а її 6-річна дочка — перебій носа.

У поліції також прокоментували цей інцидент. Там зазначили, що постраждали не тільки Іванна з дитиною, а й ще одна жінка.

Поліцейські з’ясували, що мешканці отримали неправдиву інформацію, яка була розповсюджена по локальних групах у соціальній мережі. Близько сотні людей самовільно перекрили місцеву дорогу та не пропускали транспортні засоби. Між громадянами відбулись сутички, в яких постраждала неповнолітня та дві жінки. Вони були доставлені до місцевої лікарні. Поліцейські провели з мешканцями роз’яснювальні бесіди та невдовзі люди розійшлись. Поліція очікує на результати експертиз від медиків, після чого буде вирішене питання щодо надання правової кваліфікації події, – йдеться у повідомленні поліції.

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