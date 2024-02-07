У Дніпрі вода зникла в Старих Кодаках та ще на кількох вулицях

У Дніпрі частина лівого берега та Старих Кодаків без води.

У Дніпрі 7 лютого подекуди відключили воду через аварію.

У звʼязку з проведенням аварійних робіт по вул. Князя В. Великого 28, немає води у цьому будинку. Така ж ситуація на В. Сухомлинського 56, де припинено водопостачання по вул. В. Сухомлинського 44-72.

У зв’язку з проведенням аварійних робіт зупинено ПНС по вул. Б. Хмельницького, припинено водопостачання по:

просп. Слобожанський, 40-90,

вул. Б. Хмельницького, 2-33,

просп. П.Калнишевського, 8-64,

вул.Старочумацька,1,10,11,

вул.Квітки Цісик,1-36,

вул.Яскрава,1-41,

вул.Дебальцівська,21,23,28,29,

вул.Осіння, 7- 13.

Водопостачання буде відновлено після завершення робіт

У звʼязку з проведенням аварійних робіт по вул. Старокодацька 17,

вул. Старокодацька,

вул. Аеродром,

с. Старі Кодаки.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

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