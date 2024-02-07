Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі вода зникла в Старих Кодаках та ще на кількох вулицях

Сьогодні 12:03
просмотров

У Дніпрі частина лівого берега та Старих Кодаків без води.

Новости Днепра про У Дніпрі вода зникла в Старих Кодаках та ще на кількох вулицях

У Дніпрі 7 лютого подекуди відключили воду через аварію.

У звʼязку з проведенням аварійних робіт по вул. Князя В. Великого 28, немає води у цьому будинку. Така ж ситуація на В. Сухомлинського 56, де припинено водопостачання по вул. В. Сухомлинського 44-72.

У зв’язку з проведенням аварійних робіт зупинено ПНС по вул. Б. Хмельницького, припинено водопостачання по:

  • просп. Слобожанський, 40-90,
  • вул. Б. Хмельницького, 2-33,
  • просп. П.Калнишевського, 8-64,
  • вул.Старочумацька,1,10,11,
  • вул.Квітки Цісик,1-36,
  • вул.Яскрава,1-41,
  • вул.Дебальцівська,21,23,28,29,
  • вул.Осіння, 7- 13.

Водопостачання буде відновлено після завершення робіт

У звʼязку з проведенням аварійних робіт по вул. Старокодацька 17,

  • вул. Старокодацька,
  • вул. Аеродром,
  • с. Старі Кодаки.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі вода зникла в Старих Кодаках та ще на кількох вулицяхУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі вода зникла в Старих Кодаках та ще на кількох вулицяхРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Де в Дніпрі спробувати кимпаб, рамен та пібімпап: ТОП-5 закладів з корейською кухнею
Новини Дніпра
Сьогодні 13:10
Де в Дніпрі спробувати кимпаб, рамен та пібімпап: ТОП-5 закладів з корейською кухнею

Серед любителів серіалів дедалі більшою популярністю користуються корейські ТВ-продукти: детективні,…

Спортсмени із Дніпра вибороли 6 медалей на Чемпіонаті України
Новини Дніпра
Сьогодні 12:46
Спортсмени із Дніпра вибороли 6 медалей на Чемпіонаті України

Вітаємо!

Школярі, які виїхали за кордон, мають до свого 17-річчя повернутися в Україну та стати на облік у ТЦК
Новини Дніпра
Сьогодні 10:49
Школярі, які виїхали за кордон, мають до свого 17-річчя повернутися в Україну та стати на облік у ТЦК

Згідно з чинним законодавством всі юнаки з досягнення 17 років…

Масована ракетна атака: під ворожий удар потрапили 6 регіонів України
Новини Дніпра
Сьогодні 09:53
Масована ракетна атака: під ворожий удар потрапили 6 регіонів України

Сьогодні вранці росіяни знову масовано атакували Україну.

Наверх