У Дніпрі вода зникла в Старих Кодаках та ще на кількох вулицях

У Дніпрі 7 лютого подекуди відключили воду через аварію.
У звʼязку з проведенням аварійних робіт по вул. Князя В. Великого 28, немає води у цьому будинку. Така ж ситуація на В. Сухомлинського 56, де припинено водопостачання по вул. В. Сухомлинського 44-72.
У зв’язку з проведенням аварійних робіт зупинено ПНС по вул. Б. Хмельницького, припинено водопостачання по:
Водопостачання буде відновлено після завершення робіт
У звʼязку з проведенням аварійних робіт по вул. Старокодацька 17,
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
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