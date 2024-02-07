«Наводчица военкома»: в селе Космач Ивано-Франковской области толпа женщин напала на мать с ребенком

Как все начиналось
По словам Иванны, она живет в соседнем с Космачем селе. 6 февраля она и ее дочь поехали на почту в Космаче, чтобы забрать посылку. В центре села ее остановила толпа разъяренных женщин, у которых в руках были «дубинки, биты и разные металлические штуки».
Я открыла окно, и они начали так сказать наезжать на меня со словами (кто ты такая, куда ты едешь, какого х*я ты приехала к нам в село). Я им объяснила, что еду с ребенком на «Новую почту», что я местная из соседнего села, они с наездом сказали, чтобы я показала свой телефон, не снимала ли я их, я взяла в руки телефон и одной женщине все показала, она увидела, что там ничего нет, и сказала: ну пусть едет, – рассказывает Иванна.
На обратном пути толпа снова остановила машину Иванны.
И тут я уже возвращаюсь из «Новой почты» по этой самой дороге, а они снова там стоят, но уже более разъяренные. Я смотрю, как все эти люди просто идут на мою машину, я успела закрыть дверь, и открыла окно, и несколько человек начали меня снова спрашивать кто я такая, что я точно не местная, потому что они меня не знают, и что я наводчица военкома !!! Что я приехала к ним в село, чтобы сдавать их и их мужей, – написала пострадавшая.
По словам Иванны, люди пытались вытащить ее из машины, били и трясли авто, а также ударили ребенка, который находился внутри автомобиля.
Потом откуда-то взялись две мои знакомые и односельчанки, которым я очень благодарна, я их впустила в машину, одна взяла ребенка на руки и принялась прикрывать собой, другая помогала мне выбраться из их рук. И это все длилось примерно 15-20 минут, – добавила пострадавшая.
По ее словам, в какой-то момент неизвестный мужчина закричал, что толпа остановила не ту машину. Сзади как раз подъехало другое авто, и разъяренная толпа переключилась на него.
Иванна сразу уехала с места инцидента. Позже она обратилась с заявлением в полицию.
Женщина пишет, что в результате инцидента получила сотрясение мозга, а у ее дочери – перебит нос.
Что говорят правоохранители
В полиции также прокомментировали этот инцидент. Там отметили, что пострадали не только Иванна с ребенком, но и еще одна женщина.
Полицейские выяснили, что жители получили ложную информацию, распространенную по локальным группам в социальной сети. Около ста человек самовольно перекрыли местную дорогу и не пропускали транспортные средства. Между гражданами произошли потасовки, в которых пострадала несовершеннолетняя и две женщины. Они были доставлены в местную больницу. Полицейские провели с жителями разъяснительные беседы, и люди вскоре разошлись. Полиция ожидает результаты экспертиз от медиков, после чего будет решен вопрос о предоставлении правовой квалификации происшествию, – говорится в сообщении полиции.
Читайте также:
Автор:
Согласно действующему законодательству все юноши по достижению 17 лет должны…
Вчера, 5 февраля, в полицию обратилась 87-летняя бабушка.
Теперь подозреваемому грозит наказание в виде до 15 лет лишения…
Важна любая информация!
Более века назад в Днепре было очень много гостиниц – город развивался, сюда приезжали промышленники и инвесторы, желающие вложить деньги в сталь и руду либо открыть завод или магазин. Для иностранных гостей в городе работали самые современные на тот момент…
В Украине в первом чтении приняли скандальный законопроект о мобилизации.
В Днепре уже цветут подснежники.
Среди любителей сериалов все большей популярностью пользуются корейские сериалы: детективные, драматические и любовные. Неотъемлемой частью таких сериалов являются сцены, где герои едят лапшу рамен – одно из самых популярных азиатских блюд.
Поздравляем!
Скоро влюбленные в Украине смогут жениться по видеосвязи.
В Днепре часть левого берега и Старых Кодаков без воды.
Утром и ночью российские оккупанты атаковали Днепропетровщину.
Утром 7 февраля агрессор атаковал шесть регионов Украины, в том числе и Днепропетровщину.
Согласно действующему законодательству все юноши по достижению 17 лет должны стоять на учете в ТЦК.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!