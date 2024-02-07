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  • «Наводчица военкома»: в селе Космач Ивано-Франковской области толпа женщин напала на мать с ребенком

«Наводчица военкома»: в селе Космач Ивано-Франковской области толпа женщин напала на мать с ребенком

Сегодня 14:53
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Жительница Ивано-Франковской области Иванна Ванджурак рассказала в сети, что на нее и ее 6-летнюю дочь в селе Космач напала толпа женщин из-за того, что она якобы "наводчица военкома". В результате инцидента женщина получила сотрясение мозга, а у ее дочери – перебит нос.

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Как все начиналось

По словам Иванны, она живет в соседнем с Космачем селе. 6 февраля она и ее дочь поехали на почту в Космаче, чтобы забрать посылку. В центре села ее остановила толпа разъяренных женщин, у которых в руках были «дубинки, биты и разные металлические штуки».

Я открыла окно, и они начали так сказать наезжать на меня со словами (кто ты такая, куда ты едешь, какого х*я ты приехала к нам в село). Я им объяснила, что еду с ребенком на «Новую почту», что я местная из соседнего села, они с наездом сказали, чтобы я показала свой телефон, не снимала ли я их, я взяла в руки телефон и одной женщине все показала, она увидела, что там ничего нет, и сказала: ну пусть едет, – рассказывает Иванна.

На обратном пути толпа снова остановила машину Иванны.

И тут я уже возвращаюсь из «Новой почты» по этой самой дороге, а они снова там стоят, но уже более разъяренные. Я смотрю, как все эти люди просто идут на мою машину, я успела закрыть дверь, и открыла окно, и несколько человек начали меня снова спрашивать кто я такая, что я точно не местная, потому что они меня не знают, и что я наводчица военкома !!! Что я приехала к ним в село, чтобы сдавать их и их мужей, – написала пострадавшая.

По словам Иванны, люди пытались вытащить ее из машины, били и трясли авто, а также ударили ребенка, который находился внутри автомобиля.

Потом откуда-то взялись две мои знакомые и односельчанки, которым я очень благодарна, я их впустила в машину, одна взяла ребенка на руки и принялась прикрывать собой, другая помогала мне выбраться из их рук. И это все длилось примерно 15-20 минут, – добавила пострадавшая.

По ее словам, в какой-то момент неизвестный мужчина закричал, что толпа остановила не ту машину. Сзади как раз подъехало другое авто, и разъяренная толпа переключилась на него.

Иванна сразу уехала с места инцидента. Позже она обратилась с заявлением в полицию.

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Женщина пишет, что в результате инцидента получила сотрясение мозга, а у ее дочери – перебит нос.

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Что говорят правоохранители

В полиции также прокомментировали этот инцидент. Там отметили, что пострадали не только Иванна с ребенком, но и еще одна женщина.

Полицейские выяснили, что жители получили ложную информацию, распространенную по локальным группам в социальной сети. Около ста человек самовольно перекрыли местную дорогу и не пропускали транспортные средства. Между гражданами произошли потасовки, в которых пострадала несовершеннолетняя и две женщины. Они были доставлены в местную больницу. Полицейские провели с жителями разъяснительные беседы, и люди вскоре разошлись. Полиция ожидает результаты экспертиз от медиков, после чего будет решен вопрос о предоставлении правовой квалификации происшествию, – говорится в сообщении полиции.

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