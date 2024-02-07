Онлайн-одруження по відеозв’язку: в Дії незабаром з’явиться унікальна послуга

Скоро закохані в Україні зможуть одружитися по відеозв'язку.

Невдовзі у застосунку “Дія” з’явиться послуга онлайн-шлюбу – люди матимуть змогу одружуватися по відеозв’язку. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону.

У 2023 році в Дії вже з’явилася можливість подати заявку на шлюб онлайн, однак розробники хочуть піти далі та повністю цифрувати процес одруження.

Федоров зауважив, що така функція перш за все впроваджується для військових, які не завжди можуть фізично перебувати в РАЦСі, а завдяки Дії матимуть змогу укласти шлюб дистанційно.

Можна буде просто одружитися в “Дії” за допомогою відео. Це буде дуже технологічно, – розповідає Федоров в ефірі телемарафону.

За його словами, послуга буде безпечною та матиме кілька етапів верифікації.

Поки що Федоров не розкриває деталей нововведення, але зазначає, що послуга буде унікальною, бо такого у світі ще не робили.

Я не буду робити спойлер, але там буде багато цікавих елементів цього процесу. І це також буде унікально для всього світу, – сказав міністр.

Нагадаємо, у Дніпрі можна одружитися в ТРЦ. Також РАЦС у Дніпрі показав найнезвичніших гостей на весіллях.

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