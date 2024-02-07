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Спортсмени із Дніпра вибороли 6 медалей на Чемпіонаті України

Сьогодні 12:46
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Вітаємо!

Новости Днепра про Спортсмени із Дніпра вибороли 6 медалей на Чемпіонаті України

Нещодавно у Києві пройшов Чемпіонат України з легкої атлетики серед молоді та дорослих у приміщенні. Дніпровські спортсмени на цих змаганнях вибороли 6 медалей.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Два “золота” здобув Олександр Онуфрієв (у стрибках із жердиною серед дорослих та серед молоді). По “сріблу” – Алексій Писарев (біг на дистанції 3000 м серед молоді); Володимир Мавричев (естафетний біг 4х400 м серед молоді); Марк Ніколаєнко (естафетний біг 4х400 м серед молоді). І “бронзу” виборов Володимир Данильченко (потрійний стрибок серед дорослих).

Онуфрієв Олександр, Писарев Алексій та Мавричев Володимир – вихованці Дніпровської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву № 3. Ніколаєнко Марк – вихованець міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи, – зазначили у міській раді.

Вітаємо спортсменів та бажаємо їм нових перемог!

Новости Днепра про Спортсмени із Дніпра вибороли 6 медалей на Чемпіонаті України

Новости Днепра про Спортсмени із Дніпра вибороли 6 медалей на Чемпіонаті України

Новости Днепра про Спортсмени із Дніпра вибороли 6 медалей на Чемпіонаті України

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Новости Днепра про Спортсмени із Дніпра вибороли 6 медалей на Чемпіонаті УкраїниУкраїнська Новости Днепра про Спортсмени із Дніпра вибороли 6 медалей на Чемпіонаті УкраїниРусский

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