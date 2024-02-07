На Дніпропетровщині ворожий дрон поцілив в авто: є постраждалі

Ворог продовжує терор Дніпропетровщини.

Удень окупанти вдарили дроном по авто у Марганецькій громаді. Постраждали двоє людей – 60-річна жінка та 38-річний чоловік.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, життю постраждалих нічого не загрожує.

Втім, пережитий шок минеться нескоро. Ворог знущається над мирними. Це не зійде йому з рук, – додав Лисак.

Нагадаємо, сьогодні вранці ворог знову завдав масованого ракетного удару по Україні. Неспокійно було і в нашій області. У Павлоградському районі наші захисники збили ворожу ракету. Але, на жаль, є і «прильоти» по інфраструктурному об’єкту. Люди не постраждали.

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