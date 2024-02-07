Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині ворожий дрон поцілив в авто: є постраждалі

Сьогодні 15:35
просмотров

Ворог продовжує терор Дніпропетровщини.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині ворожий дрон поцілив в авто: є постраждалі

Удень окупанти вдарили дроном по авто у Марганецькій громаді. Постраждали двоє людей – 60-річна жінка та 38-річний чоловік.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, життю постраждалих нічого не загрожує.

Втім, пережитий шок минеться нескоро. Ворог знущається над мирними. Це не зійде йому з рук, – додав Лисак.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині ворожий дрон поцілив в авто: є постраждалі

Нагадаємо, сьогодні вранці ворог знову завдав масованого ракетного удару по Україні. Неспокійно було і в нашій області. У Павлоградському районі наші захисники збили ворожу ракету. Але, на жаль, є і «прильоти» по інфраструктурному об’єкту. Люди не постраждали.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині ворожий дрон поцілив в авто: є постраждаліУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Масштабний витік газу через вандалів: на Дніпропетровщині вдруге за тиждень нівечать газопроводи
Новини Дніпра
Сьогодні 16:09
Масштабний витік газу через вандалів: на Дніпропетровщині вдруге за тиждень нівечать газопроводи

У Дніпропетровській області вдруге за тиждень надзвичайна ситуація через дії…

Уранці вибухи, а зараз гучні звуки: мешканців Павлограда попередили про промислові роботи
Новини Дніпра
Сьогодні 13:31
Уранці вибухи, а зараз гучні звуки: мешканців Павлограда попередили про промислові роботи

Без паніки - усе під контролем!

У Павлоградському районі є «прильоти» по інфраструктурному об’єкту: деталі від ОВА
Новини Дніпра
Сьогодні 11:28
У Павлоградському районі є «прильоти» по інфраструктурному об’єкту: деталі від ОВА

Вранці та вночі російські окупанти атакували Дніпропетровщину.

Стало відомо, скільки ракет збили над Дніпропетровщиною під час масованої атаки
Новини Дніпра
Сьогодні 11:12
Стало відомо, скільки ракет збили над Дніпропетровщиною під час масованої атаки

Зранку 7 лютого агресор атакував шість регіонів України, серед яких…

Наверх