Масштабний витік газу через вандалів: на Дніпропетровщині вдруге за тиждень нівечать газопроводи

У Дніпропетровській області вдруге за тиждень надзвичайна ситуація через дії "сторонніх" осіб.

У Вільногірську Кам’янського району стався масштабний виток газу. Як інформують в телеграм-каналі Дніпропетровської філії “Газмережі”, причиною надзвичайної ситуації було механічне пошкодження надземного газопроводу, ввечері 7 лютого.

У компанії стверджують, що пошкодили газопровід невідомі вандали. Без газу могли залишитися понад 10 тисяч домівок та 22 комунальних об’єкти.

Після виявлення витоку на місце приїхали бригада газовиків. Через чотири години майстру, двом слюсарям та керівнику дільниці вдалося ліквідувати аварійну ситуацію. Для цього на місці пошкодження встановили тимчасову заглушку.

Разом із Верхньодніпровськими колегами газовики протягом чотирьох годин змогли стабілізувати тиск газу у системі та встановити на газопровід тимчасову інвентарну заглушку. Ремонтні роботи продовжуються сьогодні, – йдеться у повідомленні.

Наразі тривають ремонтні роботи.

Зауважимо, вдруге за тиждень на Дніпропетровщині виникають проблеми із газом через вандалів. Раніше невідомі залишили без блакитного палива маленьке село. У Кам’янському Нікопольського району хтось перекрив засувку на розподільному газопроводі. На місце також викликали правоохоронців, які з’ясовують обставини інциденту.

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