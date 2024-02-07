В Днепр привезут еще более 20 трамвайных вагонов из Лейпцига по символической цене

В Днепр привезут старые-новые вагоны из Лейпцига.

Днепр закупит партию подержанных немецких трамваев по символической цене, сообщает отраслевое издание Alltransua.

Речь идет о 26 трамвайных вагонах Tatra T4DM, которые коммунальное предприятие «Днепровский электротранспорт» приобретет у транспортной компании немецкого Лейпцига Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH.

Соглашение заключили 7 февраля, свидетельствуют данные на сайте госзакупок Прозорро. Цена вопроса 31 тысяча 200 евро за 26 подержанных вагонов. То есть стоимость одного составляет 1200 евро.

Прибыть вагоны должны до конца 2024 года. Однако доставит компания трамваи только в Лейпциг, а вот забирать их в Украину и переоборудовать на ширину украинских путей будут на средства Днепра.

Такие вагоны хорошо знакомы горожанам и КП, поэтому проблем с ними не должно быть. Сейчас в Днепре курсирует 100 вагонов типа Tatra T4D разных модификаций из городов Магдебург, Лейпциг и Дрезден, а общий парк составляет 254 пассажирских вагона.

Последний раз трамвайный парк города пополняли в 2020-2021 годах, когда у Лейпцига приобрели 30 вагонов Tatra T4D.

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