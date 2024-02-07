В Днепр привезут еще более 20 трамвайных вагонов из Лейпцига по символической цене

Днепр закупит партию подержанных немецких трамваев по символической цене, сообщает отраслевое издание Alltransua.
Речь идет о 26 трамвайных вагонах Tatra T4DM, которые коммунальное предприятие «Днепровский электротранспорт» приобретет у транспортной компании немецкого Лейпцига Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH.
Соглашение заключили 7 февраля, свидетельствуют данные на сайте госзакупок Прозорро. Цена вопроса 31 тысяча 200 евро за 26 подержанных вагонов. То есть стоимость одного составляет 1200 евро.
Прибыть вагоны должны до конца 2024 года. Однако доставит компания трамваи только в Лейпциг, а вот забирать их в Украину и переоборудовать на ширину украинских путей будут на средства Днепра.
Такие вагоны хорошо знакомы горожанам и КП, поэтому проблем с ними не должно быть. Сейчас в Днепре курсирует 100 вагонов типа Tatra T4D разных модификаций из городов Магдебург, Лейпциг и Дрезден, а общий парк составляет 254 пассажирских вагона.
Последний раз трамвайный парк города пополняли в 2020-2021 годах, когда у Лейпцига приобрели 30 вагонов Tatra T4D.
Читайте также:
Автор:
С начала 2024 года в Украине изменилась минимальная заработная плата.…
Пострадавшая обратилась в полицию.
В Днепропетровской области второй раз за неделю чрезвычайная ситуация из-за…
Враг продолжает террор Днепропетровской области.
С начала 2024 года в Украине изменилась минимальная заработная плата. Размер минимального страхового взноса, который работодатель платит за сотрудника в Пенсионный фонд также изменился. Также изменилась стоимость одного года стажа для тех, кто хочет докупить себе несколько месяцев или лет…
Пострадавшая обратилась в полицию.
В Днепропетровской области второй раз за неделю чрезвычайная ситуация из-за действий "посторонних" лиц.
Враг продолжает террор Днепропетровской области.
Более века назад в Днепре было очень много гостиниц – город развивался, сюда приезжали промышленники и инвесторы, желающие вложить деньги в сталь и руду либо открыть завод или магазин. Для иностранных гостей в городе работали самые современные на тот момент…
Укрзализныця запустила онлайн-сервис по претенциозному возвращению билетов.
Жительница Ивано-Франковской области Иванна Ванджурак рассказала в сети, что на нее и ее 6-летнюю дочь в селе Космач напала толпа женщин из-за того, что она якобы "наводчица военкома". В результате инцидента женщина получила сотрясение мозга, а у ее дочери –…
В Украине в первом чтении приняли скандальный законопроект о мобилизации.
В Днепре уже цветут подснежники.
Среди любителей сериалов все большей популярностью пользуются корейские сериалы: детективные, драматические и любовные. Неотъемлемой частью таких сериалов являются сцены, где герои едят лапшу рамен – одно из самых популярных азиатских блюд.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!