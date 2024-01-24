Не успела и прийти в себя: в Днепре рецидивист ограбил женщину по дороге с работы

В Днепре рецидивист обокрал женщину.

Около одного из жилых домов в Амур-Нижнеднепровском районе города 27-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель, завладед телефоном женщины и скрылся.

23 января в полицию обратилась 36-летняя жительница, которая сообщила об ограблении. Когда женщина возвращалась домой, к ней подошел мужчина и начал разговор. Потом выхватил у нее мобильный телефон и побежал в неизвестном направлении.

Потерпевшая сразу сообщила о преступлении в полицию и описала грабителя. По приметам преступника работники криминальной полиции отделения полиции №1 оперативно разыскали и задержали грабителя. Похищенный гаджет у него изъяли и вернули владелице.

Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

24 января следственные отделения полиции сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4.ст. 186 (грабеж, совершенный в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 10 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

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