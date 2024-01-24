В Днепре трамвай №5 будет временно курсировать по сокращенному маршруту

В Днепре 5-й трамвай временно сократит свой маршрут.

Об этом сообщили в департаменте транспорта.

25 января 2023 с 12:00 до 13:30 трамваи №5 будут работать по сокращенному маршруту «Университет науки и технологий – Трамвайное депо» без заезда в ж/м Западный.

Изменения связаны с переоснащением посторонних электрических сетей по ул. Западный путь в районе Трубного завода.

Напомним, в Днепре до конца 2024 года перекроют проезд на Крутогорном спуске. Это связано с ремонтом ливневой канализации, который начался еще летом 2023 года. Кроме этого, в центре Днепра на полгода перекрыли переулок и часть одной из улиц: подробности.

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