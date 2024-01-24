Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре трамвай №5 будет временно курсировать по сокращенному маршруту

Сегодня 20:02
просмотров

В Днепре 5-й трамвай временно сократит свой маршрут.

Новости Днепра про В Днепре трамвай №5 будет временно курсировать по сокращенному маршруту

Об этом сообщили в департаменте транспорта.

25 января 2023 с 12:00 до 13:30 трамваи №5 будут работать по сокращенному маршруту «Университет науки и технологий – Трамвайное депо» без заезда в ж/м Западный.

Изменения связаны с переоснащением посторонних электрических сетей по ул. Западный путь в районе Трубного завода.

Напомним, в Днепре до конца 2024 года перекроют проезд на Крутогорном спуске. Это связано с ремонтом ливневой канализации, который начался еще летом 2023 года. Кроме этого, в центре Днепра на полгода перекрыли переулок и часть одной из улиц: подробности.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре трамвай №5 будет временно курсировать по сокращенному маршрутуУкраїнська Новости Днепра про В Днепре трамвай №5 будет временно курсировать по сокращенному маршрутуРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Стало известно, сколько всего улиц в Днепре изменили свое название с 2014 по 2023 год
Новости Днепра
Сегодня 19:33
Стало известно, сколько всего улиц в Днепре изменили свое название с 2014 по 2023 год

В Днепре за 9 лет переименовали более семи сотен улиц.

Почему Рыбальская балка в Днепре так называется и что там было раньше
Новости Днепра
Сегодня 17:21
Почему Рыбальская балка в Днепре так называется и что там было раньше

В одной из балок Днепра 200 лет назад кипела работа…

Ракетная атака на Днепр 24 января: рассказали новые официальные детали и показали фото
Новости Днепра
Сегодня 17:18
Ракетная атака на Днепр 24 января: рассказали новые официальные детали и показали фото

Днепр пытались атаковать ракетами.

В Днепре мужчина провалился под лед: появилось видео спасения
Новости Днепра
Сегодня 16:38
В Днепре мужчина провалился под лед: появилось видео спасения

В Днепре мужчина провалился под лед.

Последние новости

Стало известно, сколько всего улиц в Днепре изменили свое название с 2014 по 2023 год
Стало известно, сколько всего улиц в Днепре изменили свое название с 2014 по 2023 год

В Днепре за 9 лет переименовали более семи сотен улиц.

Сегодня 19:33
1
просмотров
В ГУР сделали заявление об авиатроше российского ИЛ-76 под Белгородом
В ГУР сделали заявление об авиатроше российского ИЛ-76 под Белгородом

В ГУР сделали заявление об авиатроше российского ИЛ-76 под Белгородом, где по словам так называемого Минобороны РФ, были украинские военные.

Сегодня 18:39
1
просмотров
Без мамы остались двое детей: в Павлограде во время обстрела погибла переселенка из Луганщины
Без мамы остались двое детей: в Павлограде во время обстрела погибла переселенка из Луганщины

Женщиной, которая 23 января погибла при обстреле Павлограда, оказалась 43-летняя переселенка из Луганщины.

Сегодня 18:04
2
просмотров
Почему Рыбальская балка в Днепре так называется и что там было раньше
Почему Рыбальская балка в Днепре так называется и что там было раньше

В одной из балок Днепра 200 лет назад кипела работа – там работали и открывались кирпичные заводы. Самой популярной балкой для строительства таких заводов была Рыбальская. Сейчас там давно уже нет заводов, но она популярна среди жителей города – на…

Сегодня 17:21
2
просмотров
Ракетная атака на Днепр 24 января: рассказали новые официальные детали и показали фото
Ракетная атака на Днепр 24 января: рассказали новые официальные детали и показали фото

Днепр пытались атаковать ракетами.

Сегодня 17:18
1
просмотров
В Днепре мужчина провалился под лед: появилось видео спасения
В Днепре мужчина провалился под лед: появилось видео спасения

В Днепре мужчина провалился под лед.

Сегодня 16:38
2
просмотров
В Днепре 12-летнего наглотавшегося таблеток мальчика реанимировали 77 минут
В Днепре 12-летнего наглотавшегося таблеток мальчика реанимировали 77 минут

В Днепре спасают наглотавшегося таблеток мальчика.

Сегодня 15:58
2
просмотров
Могли побить ногой или палкой: в Днепре в помощи нуждается котик-британец с травмированной щекой
Могли побить ногой или палкой: в Днепре в помощи нуждается котик-британец с травмированной щекой

В Днепре спасают котика с травмированной щекой.

Сегодня 15:07
3
просмотров
Взрывы в Днепре 24 января: в ОВА сообщили, что это было
Взрывы в Днепре 24 января: в ОВА сообщили, что это было

В Днепре днем 24 января раздавались взрывы.

Сегодня 14:49
8
просмотров
Квартал старинных «екатерининок» в центре Днепра: как выглядят здания и почему в них десятки дверей (ФОТО)
Квартал старинных «екатерининок» в центре Днепра: как выглядят здания и почему в них десятки дверей (ФОТО)

В Днепре до сих пор сохранился квартал старинных доходных домов, которым уже более 100 лет. Они небольшие – в основном высотой в два-три этажа, со множеством комнат. За все время своего существования дома успели побывать апартаментами с магазинами, коммунальными квартирами,…

Сегодня 14:42
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх