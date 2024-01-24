В Днепре к многоэтажке пристраивали трехкомнатный царь-балкон (ФОТО)

Городская инспекция по благоустройству демонтировала незаконный царь-балкон, возводимый возле многоэтажки на проспекте Слобожанском, 52. Гигантскую конструкцию пристраивали к первому этажу дома. По всей вероятности, хозяева таким образом хотели расширить площадь квартиры.
Впрочем, планам не суждено было сбыться, потому что на незаконную пристройку обратили внимание в инспекции по благоустройству. Подчиненные инспекции коммунальщики демонтировали балкон в связи с отсутствием разрешительных документов. «Застройщик» успел установить только каркас будущей конструкции.
В инспекции напомнили, что самовольная установка балкона без получения соответствующих разрешений и документов является нарушением правил благоустройства территории города.
Теперь возле многоэтажки снова чисто.
Горожанам напоминают, что необходимо соблюдать правила и требования строительства и благоустройства, а также получать необходимые разрешения перед установкой любых конструкций. Это поможет избежать неприятностей и возможных правовых последствий в будущем.
Инспекция по благоустройству контролирует такие нарушения и принимает меры по их устранению. Если вы сомневаетесь в легальности строительства, вы можете обратиться по телефону: 756 98 86, или написав инспекторам в Facebook.
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