В Днепре к многоэтажке пристраивали трехкомнатный царь-балкон (ФОТО)

В Днепре к дому пытались пристроить трехкомнатный царь-балкон.

Городская инспекция по благоустройству демонтировала незаконный царь-балкон, возводимый возле многоэтажки на проспекте Слобожанском, 52. Гигантскую конструкцию пристраивали к первому этажу дома. По всей вероятности, хозяева таким образом хотели расширить площадь квартиры.

Впрочем, планам не суждено было сбыться, потому что на незаконную пристройку обратили внимание в инспекции по благоустройству. Подчиненные инспекции коммунальщики демонтировали балкон в связи с отсутствием разрешительных документов. «Застройщик» успел установить только каркас будущей конструкции.

В инспекции напомнили, что самовольная установка балкона без получения соответствующих разрешений и документов является нарушением правил благоустройства территории города.

Теперь возле многоэтажки снова чисто.

Горожанам напоминают, что необходимо соблюдать правила и требования строительства и благоустройства, а также получать необходимые разрешения перед установкой любых конструкций. Это поможет избежать неприятностей и возможных правовых последствий в будущем.

Инспекция по благоустройству контролирует такие нарушения и принимает меры по их устранению. Если вы сомневаетесь в легальности строительства, вы можете обратиться по телефону: 756 98 86, или написав инспекторам в Facebook.

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