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В Днепре возле «Мост-Сити» водитель врезался в остановку с людьми

Сегодня 12:03
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Появились подробности вечернего ДТП возле "Мост-Сити".

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Вечером 7 мая автомобиль Skoda съехал с Центрального моста и врезался в остановку. Как оказалось, в этот момент там стояли люди. Известно, что один из мужчин получил порезы от разбитого стекла, его госпитализировали.

Как сообщает «Днепр Оперативный», водитель был пьян.

Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения и согласился пройти тест на Драгере. Результат был положительный – 1,07 промилле алкоголя в его крови.

Делом занимаются правоохранители.

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