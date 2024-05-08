В Днепре возле «Мост-Сити» водитель врезался в остановку с людьми

Вечером 7 мая автомобиль Skoda съехал с Центрального моста и врезался в остановку. Как оказалось, в этот момент там стояли люди. Известно, что один из мужчин получил порезы от разбитого стекла, его госпитализировали.
Как сообщает «Днепр Оперативный», водитель был пьян.
Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения и согласился пройти тест на Драгере. Результат был положительный – 1,07 промилле алкоголя в его крови.
Делом занимаются правоохранители.
Читайте также:
Автор:
Четверолапого путешественника, который ехал "зайцем", обнаружили уже в Днепре.
В Днепре вечером 7 мая произошло ДТП на съезде с…
В Днепре мужчина убил своего товарища.
В Днепре спасли военного из Першотравенска.
В Днепр доставили первые 7 трамваев из Лейпцига.
Четверолапого путешественника, который ехал "зайцем", обнаружили уже в Днепре.
КП "Днепропроводоканал" сообщает о проведении аварийных работ на некоторых улицах Днепра.
Предателя, помогавшего наводить ракеты, задержали в Кривом Роге.
Одного из главных игроков футбольной команды "Хуст" Николая Сираша забрали работники ТЦК прямо с закарпатского вокзала.
Хорошего дня, друзья!
В Днепре вечером 7 мая произошло ДТП на съезде с Нового моста.
В Днепре мужчина убил своего товарища.
Два района были под атакой 7 мая.
В Днепре спасли военного из Першотравенска.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!