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У Дніпрі біля “Мост-Сіті” водій врізався на зупинку з людьми

Сьогодні 12:03
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З'явилися подробиці вечірнього ДТП біля "Мост-Сіті".

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Увечері 7 травня, автомобіль Skoda з’їхав з Центрального мосту та врізався у зупинку. Як виявилося, у той момент там стояли люди. Відомо, що один із чоловіків отримав порізи від розбитого скла, його ушпиталили. 

Як повідомляє “Дніпро Оперативний”, водій був п’яним.

Кермувальник мав явні ознаки алкогольного сп’яніння і погодився пройти тест на Драгері. Результат був позитивний – 1,07 проміле алкоголю в його крові.

Справою займаються правоохоронці. 

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