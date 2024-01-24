У Дніпрі до багатоповерхівки прибудовували трикімнатний цар-балкон (ФОТО) - Днепр Инфо
У Дніпрі до багатоповерхівки прибудовували трикімнатний цар-балкон (ФОТО)
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Сегодня 22:02

У Дніпрі до будинку намагалися прибудувати трикімнатний цар-балкон.

Новости Днепра про У Дніпрі до багатоповерхівки прибудовували трикімнатний цар-балкон (ФОТО)

Міська інспекція з благоустрою демонтувала незаконний цар-балкон, який зводили біля багатоповерхівки на проспекті Слобожанському, 52. Гігантську конструкцію прибудовували до першого поверху будинку. Ймовірно, господарі таким чином хотіли розширити площу квартири.

Утім планам не судилося збутися, тому що на незаконно прибудову звернули увагу в інспекції з благоустрою. Підпорядковані інспекції комунальники демонтували балкон у звʼязку з відсутністю дозвільних документів. “Забудовник” встиг встановити лише каркас майбутньої конструкції.

В інспекції нагадали, що самовільне встановлення балкона без отримання відповідних дозволів та документів є порушенням правил благоустрою території міста.

Новости Днепра про У Дніпрі до багатоповерхівки прибудовували трикімнатний цар-балкон (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі до багатоповерхівки прибудовували трикімнатний цар-балкон (ФОТО)

Тепер біля багатоповерхівки знову чисто.

Новости Днепра про У Дніпрі до багатоповерхівки прибудовували трикімнатний цар-балкон (ФОТО)

Містянам нагадують, що необхідно дотримуватись правил та вимог щодо будівництва та благоустрою, а також отримувати необхідні дозволи перед встановленням будь-яких конструкцій. Це допоможе уникнути неприємностей та можливих правових наслідків у майбутньому.

Інспекція з питань благоустрою контролює такі порушення та вживає заходи для їх усунення. Якщо ви маєте сумніви стосовно легальності будівництва, ви можете звернутись за номером телефону: 756 98 86, або написавши інспекторам у Facebook.

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Новости Днепра про У Дніпрі до багатоповерхівки прибудовували трикімнатний цар-балкон (ФОТО)Українська

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