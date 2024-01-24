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  • У Дніпропетровській області жінка ледь не викинула лотерейний квиток, який приніс чималий виграш

У Дніпропетровській області жінка ледь не викинула лотерейний квиток, який приніс чималий виграш

Сьогодні 21:34
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Мешканка Кривого Рогу ледь не втратила 100 тисяч гривень виграшу.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області жінка ледь не викинула лотерейний квиток, який приніс чималий виграш

Як розповіли в МСЛ, мешканка Кривого Рогу 14 січня “зірвала куш”. Жінка придбала декілька квитків, один з яких виявився виграшним. Пані Таміла розповіла, що ледь не викинула щасливий білет.

Лотерейні білети я перевіряю вручну – виписую всі номери кульок, що випали з лототрона, а потім викреслюю їх у своїх лотерейних білетах. Цього разу, я як завжди, повикреслювала числа у своїх білетах і зрозуміла, що ні мільйон, ні 190 000 гривень я не виграла. Звісно, я трохи засмутилася, і вже хотіла викинути білети, аж як згадала, що купувала комплект білетів відповідно до правил новорічної акції, – розповідає переможниця.

Однак перевіривши ще раз всі білети, виявилося, що в одному з них її чекав сюрприз у 100 000 гривень. Не повіривши своїй удачі, ще кілька разів пробіглася очима по номерах, аби впевнитися у виграші.  

Уявляєте, я могла викинути цей білет і ніколи не дізнатися про виграш!, – ділиться емоціями щаслива пані Таміла.

Гроші хоче витратити на дітей, частину дасть батькам і залишок спрямує на благодійність.

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Новости Днепра про У Дніпропетровській області жінка ледь не викинула лотерейний квиток, який приніс чималий виграшУкраїнська

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