У Дніпропетровській області жінка ледь не викинула лотерейний квиток, який приніс чималий виграш

Мешканка Кривого Рогу ледь не втратила 100 тисяч гривень виграшу.

Як розповіли в МСЛ, мешканка Кривого Рогу 14 січня “зірвала куш”. Жінка придбала декілька квитків, один з яких виявився виграшним. Пані Таміла розповіла, що ледь не викинула щасливий білет.

Лотерейні білети я перевіряю вручну – виписую всі номери кульок, що випали з лототрона, а потім викреслюю їх у своїх лотерейних білетах. Цього разу, я як завжди, повикреслювала числа у своїх білетах і зрозуміла, що ні мільйон, ні 190 000 гривень я не виграла. Звісно, я трохи засмутилася, і вже хотіла викинути білети, аж як згадала, що купувала комплект білетів відповідно до правил новорічної акції, – розповідає переможниця.

Однак перевіривши ще раз всі білети, виявилося, що в одному з них її чекав сюрприз у 100 000 гривень. Не повіривши своїй удачі, ще кілька разів пробіглася очима по номерах, аби впевнитися у виграші.

Уявляєте, я могла викинути цей білет і ніколи не дізнатися про виграш!, – ділиться емоціями щаслива пані Таміла.

Гроші хоче витратити на дітей, частину дасть батькам і залишок спрямує на благодійність.

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