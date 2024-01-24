Не встигла й отямитися: у Дніпрі рецидивіст пограбував жінку по дорозі з роботи

Біля одного з житлових будинків в Амур-Нижньодніпровському районі міста 27-річний раніше засуджений за майнові злочини місцевий мешканець, заволодів телефоном жінки і втік.
23 січня до поліції звернулась 36-річна мешканка, яка повідомила про пограбування. Коли жінка поверталась з роботи додому, до неї підійшов чоловік та почав розмову. Потім вихопив у неї з рук мобільний телефон та побіг у невідомому напрямку.
Потерпіла одразу повідомила про злочин до поліції і описала грабіжника. За прикметами злочинця працівники кримінальної поліції відділення поліції №1 оперативно розшукали та затримали грабіжника. Викрадений гаджет у нього вилучили та повернули власниці.
Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
24 січня слідчі відділення поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4.ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 10 років позбавлення волі. Триває слідство.
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