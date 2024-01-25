В пригороде Днепра сегодня будут перебои с водоснабжением: кому нужно сделать запасы

Это касается жителей пяти поселков в пригороде Днепра!

Сегодня, 25 января, в пригороде Днепра будут перебои с водоснабжением.

Это касается жителей поселков Игрень, Одинковка, Александровка, Рыбальское и Ксеньевка.

Как сообщили в КП «Днепрводоканал», это связано с проведением аварийных работ по переключению водоводов.

Как быстро коммунальщики выполнят работы и когда нормализуется водоснабжение – не отмечается, поэтому лучше сделайте запасы!

Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре выключат свет на 9 часов (АДРЕСА).

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