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  • В пригороде Днепра сегодня будут перебои с водоснабжением: кому нужно сделать запасы

В пригороде Днепра сегодня будут перебои с водоснабжением: кому нужно сделать запасы

Сегодня 09:30
просмотров

Это касается жителей пяти поселков в пригороде Днепра!

Новости Днепра про В пригороде Днепра сегодня будут перебои с водоснабжением: кому нужно сделать запасы

Сегодня, 25 января, в пригороде Днепра будут перебои с водоснабжением.

Это касается жителей поселков Игрень, Одинковка, Александровка, Рыбальское и Ксеньевка.

Как сообщили в КП «Днепрводоканал», это связано с проведением аварийных работ по переключению водоводов.

Как быстро коммунальщики выполнят работы и когда нормализуется водоснабжение – не отмечается, поэтому лучше сделайте запасы!

Новости Днепра про В пригороде Днепра сегодня будут перебои с водоснабжением: кому нужно сделать запасы

Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре выключат свет на 9 часов (АДРЕСА).

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