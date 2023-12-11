Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • «Порешать за сессию»: в Днепре фейковый аккаунт ДНУ предлагает за деньги решить проблемы с учебой

«Порешать за сессию»: в Днепре фейковый аккаунт ДНУ предлагает за деньги решить проблемы с учебой

Сегодня 13:19
просмотров

В Днепре мошенники ради выгоды используют символику ДНУ им. Олеся Гончара.

Новости Днепра про

Как сообщили на официальной Instagram-странице Днепровского национального университета им. Олеся Гончара, в соцсетях неизвестные создали фейковый ДНУ. Аферисты используют корпоративную символику вуза и предлагают «решить вопрос» с сессией.

Владельцы аккаунта, очень похожего на официальную страницу ДНУ, якобы могут помочь с сессией за деньги.

В вузе говорят, что указанный в объявлениях телефон вероятно принадлежит колцентру, а текст написан по-русски. Администрация университета уже уведомила об этом компетентные органы. Студентов же призывают жаловаться на такие аккаунты, если они попадают в новостные ленты.

Заметим, что обычно вузы коммуницируют на украинском, а иногда на английском — если есть в этом необходимость. Также все номера можно проверить на официальном сайте или страницах в соцсетях.

Читайте также:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

При каких условиях у жителей Днепра может быть выходной на Рождество и Новый год во время войны
Новости Днепра
Сегодня 12:47
При каких условиях у жителей Днепра может быть выходной на Рождество и Новый год во время войны

В Украине из-за военного положения не будет дополнительных выходных на…

В каких случаях военнообязанным могут аннулировать отсрочку от мобилизации: причины
Новости Днепра
Сегодня 12:31
В каких случаях военнообязанным могут аннулировать отсрочку от мобилизации: причины

Часть военнообязанных в Днепре получили временную отсрочку от мобилизации. Действует…

В Днепре кто-либо сможет взять себе домой частицу Вифлеемского огня мира: как это сделать
Новости Днепра
Сегодня 12:12
В Днепре кто-либо сможет взять себе домой частицу Вифлеемского огня мира: как это сделать

В Днепр прибудет Вифлеемский огонь мира.

Упал в лужу и «захрипел»: в Днепре прохожего, которому стало плохо, вытащили из того света
Новости Днепра
Сегодня 10:31
Упал в лужу и «захрипел»: в Днепре прохожего, которому стало плохо, вытащили из того света

В Днепре мужчина вышел выбросить мусор, но ему внезапно стало…

Последние новости

При каких условиях у жителей Днепра может быть выходной на Рождество и Новый год во время войны
При каких условиях у жителей Днепра может быть выходной на Рождество и Новый год во время войны

В Украине из-за военного положения не будет дополнительных выходных на Новый год и Рождество.

Сегодня 12:47
7
просмотров
В каких случаях военнообязанным могут аннулировать отсрочку от мобилизации: причины
В каких случаях военнообязанным могут аннулировать отсрочку от мобилизации: причины

Часть военнообязанных в Днепре получили временную отсрочку от мобилизации. Действует она год и обновлять ее нужно соответственно раз в год. Но в ряде случаев отсрочка может быть аннулирована.

Сегодня 12:31
6
просмотров
В Днепре кто-либо сможет взять себе домой частицу Вифлеемского огня мира: как это сделать
В Днепре кто-либо сможет взять себе домой частицу Вифлеемского огня мира: как это сделать

В Днепр прибудет Вифлеемский огонь мира.

Сегодня 12:12
6
просмотров
В Никополе отец сдал в ломбард ноутбук, который его сыну «подарила» жена Зеленского
В Никополе отец сдал в ломбард ноутбук, который его сыну «подарила» жена Зеленского

В Никополе в Днепропетровской области отец сдал в ломбард ноутбук сына.

Сегодня 11:22
5
просмотров
Жителям Днепра якобы присылают повестки в “Дії”: так ли это
Жителям Днепра якобы присылают повестки в “Дії”: так ли это

В сети некоторые российские Telegram-каналы распространяют информацию о том, что украинцам якобы присылают повестки через «Дію».

Сегодня 10:42
8
просмотров
Упал в лужу и «захрипел»: в Днепре прохожего, которому стало плохо, вытащили из того света
Упал в лужу и «захрипел»: в Днепре прохожего, которому стало плохо, вытащили из того света

В Днепре мужчина вышел выбросить мусор, но ему внезапно стало плохо.

Сегодня 10:31
6
просмотров
В Днепре на остановке обнаружили мертвого мужчину
В Днепре на остановке обнаружили мертвого мужчину

Все обстоятельства смерти горожанина будут устанавливать правоохранители.

Сегодня 10:00
6
просмотров
Гололедица и ремонтные работы: как в Днепре в понедельник курсирует общественный транспорт
Гололедица и ремонтные работы: как в Днепре в понедельник курсирует общественный транспорт

Важная информация!

Сегодня 09:32
6
просмотров
В Днепре на ж/м Тополь на улице внезапно умерла женщина: комментарий полиции
В Днепре на ж/м Тополь на улице внезапно умерла женщина: комментарий полиции

Причину смерти будут устанавливать судмедэксперты.

Сегодня 09:00
8
просмотров
В Днепре сразу на трех мостах образовались огромные пробки (ФОТО, ВИДЕО)
В Днепре сразу на трех мостах образовались огромные пробки (ФОТО, ВИДЕО)

Вовремя приехать на работу не удастся...

Сегодня 08:33
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх