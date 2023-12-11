«Порешать за сессию»: в Днепре фейковый аккаунт ДНУ предлагает за деньги решить проблемы с учебой

В Днепре мошенники ради выгоды используют символику ДНУ им. Олеся Гончара.

Как сообщили на официальной Instagram-странице Днепровского национального университета им. Олеся Гончара, в соцсетях неизвестные создали фейковый ДНУ. Аферисты используют корпоративную символику вуза и предлагают «решить вопрос» с сессией.

Владельцы аккаунта, очень похожего на официальную страницу ДНУ, якобы могут помочь с сессией за деньги.

В вузе говорят, что указанный в объявлениях телефон вероятно принадлежит колцентру, а текст написан по-русски. Администрация университета уже уведомила об этом компетентные органы. Студентов же призывают жаловаться на такие аккаунты, если они попадают в новостные ленты.

Заметим, что обычно вузы коммуницируют на украинском, а иногда на английском — если есть в этом необходимость. Также все номера можно проверить на официальном сайте или страницах в соцсетях.

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