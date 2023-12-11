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  • Упал в лужу и «захрипел»: в Днепре прохожего, которому стало плохо, вытащили из того света

Упал в лужу и «захрипел»: в Днепре прохожего, которому стало плохо, вытащили из того света

Сегодня 10:31
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В Днепре мужчина вышел выбросить мусор, но ему внезапно стало плохо.

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На днях в Днепре спасали прохожего, которому стало плохо посреди двора. Как рассказал медик Виктор Пальчинский, в «скорую» позвонили обеспокоенные люди. Они рассказали, что вблизи многоэтажки в луже лежит мужчина. Прохожие отметили, что он не дышит.

На место выехала бригада интенсивной терапии, которая сразу начала реанимационные мероприятия.

Начинаем косвенный массаж сердца и зовем на помощь наших верных друзей: дефибриллятор, набор интубации, аппарат ИВЛ, довенный доступ, медикаменты, — рассказывает медик.

Через несколько минут мужчину удалось вернуть к жизни. К счастью, прошло немного времени с момента остановки сердца, поэтому горожанина успешно реанимировали. Как выяснилось потом, пациент вышел на улицу, чтобы выбросить мусор и подышать свежим воздухом, но ему внезапно стало плохо, поэтому он свалился в лужу. Если бы не неравнодушные прохожие, история закончилась трагически.

Командные действия бригады стали залогом успеха – жизнь спасена, человек снова может обнять своих родных и близких. Пациент подключен к монитору и немедленно доставлен в ближайшее лечебное учреждение, – рассказывает медик.

Напомним, ранее мы сообщали, что на жилом массиве Тополь посреди улицы умерла женщина, которой внезапно стало плохо. Также, что в Днепре на остановке обнаружили мертвого мужчину.

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