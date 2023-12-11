Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Гололедица и ремонтные работы: как в Днепре в понедельник курсирует общественный транспорт

Гололедица и ремонтные работы: как в Днепре в понедельник курсирует общественный транспорт

Сегодня 09:32
просмотров

Важная информация!

Новости Днепра про Гололедица и ремонтные работы: как в Днепре в понедельник курсирует общественный транспорт

Сегодня, 11 декабря, в Днепре есть изменения в работе общественного транспорта.

Так, в связи с аварийным ремонтом трамвайного переезда на перекрестке просп. Дмитрия Яворницкого и ул. Михаила Грушевского:

  • трамвайный маршрут №1 не курсирует, вместо этого работает трамвай №7 «Вокзал – УГУНТ»;
  • также курсирует временный троллейбусный маршрут №1-К (Вокзал – площадь Героев Майдана).

Несмотря на гололедицу, все остальные трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Всего на маршруты электротранспорта выйдет 218 единиц подвижного состава. Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.

Также по городу будут работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 661 автобус (из них 100 – большой вместимости).

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре изменили лимит на количество льготников в маршрутках.

Читайте также:

Новости Днепра про Гололедица и ремонтные работы: как в Днепре в понедельник курсирует общественный транспортУкраїнська Новости Днепра про Гололедица и ремонтные работы: как в Днепре в понедельник курсирует общественный транспортРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Упал в лужу и «захрипел»: в Днепре прохожего, которому стало плохо, вытащили из того света
Новости Днепра
Сегодня 10:31
Упал в лужу и «захрипел»: в Днепре прохожего, которому стало плохо, вытащили из того света

В Днепре мужчина вышел выбросить мусор, но ему внезапно стало…

В Днепре на остановке обнаружили мертвого мужчину
Новости Днепра
Сегодня 10:00
В Днепре на остановке обнаружили мертвого мужчину

Все обстоятельства смерти горожанина будут устанавливать правоохранители.

В Днепре на ж/м Тополь на улице внезапно умерла женщина: комментарий полиции
Новости Днепра
Сегодня 09:00
В Днепре на ж/м Тополь на улице внезапно умерла женщина: комментарий полиции

Причину смерти будут устанавливать судмедэксперты.

В Днепре сразу на трех мостах образовались огромные пробки (ФОТО, ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 08:33
В Днепре сразу на трех мостах образовались огромные пробки (ФОТО, ВИДЕО)

Вовремя приехать на работу не удастся...

Последние новости

Жителям Днепра якобы присылают повестки в “Дії”: так ли это
Жителям Днепра якобы присылают повестки в “Дії”: так ли это

В сети некоторые российские Telegram-каналы распространяют информацию о том, что украинцам якобы присылают повестки через «Дію».

Сегодня 10:42
1
просмотров
Упал в лужу и «захрипел»: в Днепре прохожего, которому стало плохо, вытащили из того света
Упал в лужу и «захрипел»: в Днепре прохожего, которому стало плохо, вытащили из того света

В Днепре мужчина вышел выбросить мусор, но ему внезапно стало плохо.

Сегодня 10:31
3
просмотров
В Днепре на остановке обнаружили мертвого мужчину
В Днепре на остановке обнаружили мертвого мужчину

Все обстоятельства смерти горожанина будут устанавливать правоохранители.

Сегодня 10:00
4
просмотров
В Днепре на ж/м Тополь на улице внезапно умерла женщина: комментарий полиции
В Днепре на ж/м Тополь на улице внезапно умерла женщина: комментарий полиции

Причину смерти будут устанавливать судмедэксперты.

Сегодня 09:00
6
просмотров
В Днепре сразу на трех мостах образовались огромные пробки (ФОТО, ВИДЕО)
В Днепре сразу на трех мостах образовались огромные пробки (ФОТО, ВИДЕО)

Вовремя приехать на работу не удастся...

Сегодня 08:33
4
просмотров
На Днепропетровщине больше года разыскивают без вести пропавшую 85-летнюю бабушку: нужна помощь
На Днепропетровщине больше года разыскивают без вести пропавшую 85-летнюю бабушку: нужна помощь

Присмотритесь внимательно к фото!

Сегодня 08:02
4
просмотров
Синоптики предупредили жителей Днепра об опасности желтого уровня: детали
Синоптики предупредили жителей Днепра об опасности желтого уровня: детали

Пожалуйста, будьте осторожны!

Сегодня 07:13
6
просмотров
Сегодня в Днепре будут выключать свет на 9 часов: адреса
Сегодня в Днепре будут выключать свет на 9 часов: адреса

Подготовьтесь!

Сегодня 06:58
4
просмотров
Погода на 11 декабря: в Днепре ожидается дождь со снегом
Погода на 11 декабря: в Днепре ожидается дождь со снегом

Захватите с собой зонт!

Сегодня 06:15
6
просмотров
Мэр Днепра отреагировал на поджог народного мемориала на Победе
Мэр Днепра отреагировал на поджог народного мемориала на Победе

В воскресенье, 10 декабря, в Днепре возле дома №118 на Победе произошел пожар.

Вчера 23:05
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх