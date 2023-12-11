Гололедица и ремонтные работы: как в Днепре в понедельник курсирует общественный транспорт

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Сегодня, 11 декабря, в Днепре есть изменения в работе общественного транспорта.

Так, в связи с аварийным ремонтом трамвайного переезда на перекрестке просп. Дмитрия Яворницкого и ул. Михаила Грушевского:

трамвайный маршрут №1 не курсирует, вместо этого работает трамвай №7 «Вокзал – УГУНТ»;

также курсирует временный троллейбусный маршрут №1-К (Вокзал – площадь Героев Майдана).

Несмотря на гололедицу, все остальные трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Всего на маршруты электротранспорта выйдет 218 единиц подвижного состава. Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.

Также по городу будут работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 661 автобус (из них 100 – большой вместимости).

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре изменили лимит на количество льготников в маршрутках.

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