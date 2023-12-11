Гололедица и ремонтные работы: как в Днепре в понедельник курсирует общественный транспорт

Сегодня, 11 декабря, в Днепре есть изменения в работе общественного транспорта.
Так, в связи с аварийным ремонтом трамвайного переезда на перекрестке просп. Дмитрия Яворницкого и ул. Михаила Грушевского:
Несмотря на гололедицу, все остальные трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Всего на маршруты электротранспорта выйдет 218 единиц подвижного состава. Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.
Также по городу будут работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 661 автобус (из них 100 – большой вместимости).
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре изменили лимит на количество льготников в маршрутках.
Читайте также:
Автор:
В Днепре мужчина вышел выбросить мусор, но ему внезапно стало…
Все обстоятельства смерти горожанина будут устанавливать правоохранители.
Причину смерти будут устанавливать судмедэксперты.
Вовремя приехать на работу не удастся...
В сети некоторые российские Telegram-каналы распространяют информацию о том, что украинцам якобы присылают повестки через «Дію».
В Днепре мужчина вышел выбросить мусор, но ему внезапно стало плохо.
Все обстоятельства смерти горожанина будут устанавливать правоохранители.
Причину смерти будут устанавливать судмедэксперты.
Вовремя приехать на работу не удастся...
Присмотритесь внимательно к фото!
Пожалуйста, будьте осторожны!
Подготовьтесь!
Захватите с собой зонт!
В воскресенье, 10 декабря, в Днепре возле дома №118 на Победе произошел пожар.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!