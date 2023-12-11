В Днепре на остановке обнаружили мертвого мужчину

Сегодня, 11 декабря, в Днепре на остановке общественного транспорта на улице Мандрыковская обнаружили мертвого мужчину.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
На место вызвали полицию. На теле мужчины не обнаружили видимых телесных повреждений. Все обстоятельства смерти горожанина будут устанавливать правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на ж/м Тополь на улице внезапно умерла женщина: комментарий полиции.
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