На Днепропетровщине больше года разыскивают без вести пропавшую 85-летнюю бабушку: нужна помощь

В Днепропетровской области полиция разыскивает 85-летнюю Лидию Худенко.
23 июня 2022 года бабушка вышла из дома, что в с. Хуторо-Чаплино Синельниковского района, и до настоящего времени не вернулась.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: 150 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза темные.
Была одета в юбку, кофту и черные туфли.
Если вы видели эту бабушку или вам известно, где она может быть, сообщите, пожалуйста, по номерам: 096 645 92 91 или «102».
Важна любая информация!
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