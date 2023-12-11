На Днепропетровщине больше года разыскивают без вести пропавшую 85-летнюю бабушку: нужна помощь

Присмотритесь внимательно к фото!

В Днепропетровской области полиция разыскивает 85-летнюю Лидию Худенко.

23 июня 2022 года бабушка вышла из дома, что в с. Хуторо-Чаплино Синельниковского района, и до настоящего времени не вернулась.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: 150 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза темные.

Была одета в юбку, кофту и черные туфли.

Если вы видели эту бабушку или вам известно, где она может быть, сообщите, пожалуйста, по номерам: 096 645 92 91 или «102».

Важна любая информация!

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