Мэр Днепра отреагировал на поджог народного мемориала на Победе

В воскресенье, 10 декабря, в Днепре возле дома №118 на Победе произошел пожар.

Вандалы сожгли мемориал памяти, который устроили горожане на остановке общественного транспорта. Туда все желающие приносили игрушки и цветы, а также зажигали лампадки в память о погибших во время ракетного удара 14 января 2023 года.

Полицейские устанавливают свидетелей происшествия, проверяют камеры видеонаблюдения, проводят все необходимые мероприятия по установлению причины пожара. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Позже на этот ужасный случай отреагировал мэр Днепра Борис Филатов.

Он написал, что «найти тех, кто так поступил с народным символом пережитого горя, для правоохранительных органов — дело чести».

Именно сегодня (в день моего отъезда) на Победе сгорела остановка, которая почти год была народным мемориалом памяти погибших от попадания российской ракеты по 118-му дому. Я всегда говорил, что это ужасное преступление россиян является для меня личной трагедией. Это мой родной жилмассив, где я провел детство, где ходил в школу. В 118-м доме живут мои друзья, в близлежащих многоэтажках – родственники и одноклассники. Поэтому считаю, что найти тех, кто так поступил с народным символом пережитого горя, для правоохранительных органов — дело чести, – написал мэр.

По его словам, завтра руководители области и города почтят еще раз память погибших.

И еще раз обращаюсь к жильцам 118-го дома. Я знаю, что многие из вас против идеи мемориального сквера. Поэтому давайте вернемся к обсуждению других вариантов увековечения памяти погибших. Чтобы подобные досадные случаи больше не повторялись, – добавил Филатов.

Следует отметить, что днепряне уже восстановили народный мемориал. Они убрали все сгоревшее, принесли цветы и игрушки.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: