В МВД сообщили, в каких случаях не будут штрафовать за нарушение комендантского часа

Напомним, что недавно ВР приняла законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа в первом чтении.
Полиция не будет штрафовать граждан за нарушение в случаях:
В Днепре комендантский час действует с 24:00 до 5:00.
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Козенко Антон
Автор:
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