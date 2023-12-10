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В МВД сообщили, в каких случаях не будут штрафовать за нарушение комендантского часа

Сегодня 15:23
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МВД сегодня сообщило, в каких случаях граждан не будут штрафовать за нарушение комендантского часа.

Новости Днепра про В МВД сообщили, в каких случаях не будут штрафовать за нарушение комендантского часа

Напомним, что недавно ВР приняла законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа в первом чтении.

Полиция не будет штрафовать граждан за нарушение в случаях:

  • если лицо следует к/из укрытий во время воздушной тревоги;
  • сопровождает раненых, тяжелобольных;
  • осуществляет меры по эвакуации населения или спасению имущества;
  • оказывает медицинскую (домедицинскую) помощь;
  • находится в состоянии крайней необходимости

В Днепре комендантский час действует с 24:00 до 5:00.

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