Як зараз вигладає спалений меморіал загиблим на Перемозі у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні вночі невідомі спалили меморіал загиблим від ракетної атаки на Перемозі.

Хто підпалив зупинку громадського транспорту на Перемозі досі невідомо.

Наші кореспонденти зробили фото спаленого меморіалу.

Поліція вже розшукує винних у підпалі.

Нагадаємо, що у січні цього року ворог завдав удару по житловому будинку на Перемозі.

Внаслідок терористичної атаки загинуло 46 людей.

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