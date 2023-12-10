Як зараз вигладає спалений меморіал загиблим на Перемозі у Дніпрі (ФОТО)

Хто підпалив зупинку громадського транспорту на Перемозі досі невідомо.
Наші кореспонденти зробили фото спаленого меморіалу.
Поліція вже розшукує винних у підпалі.
Нагадаємо, що у січні цього року ворог завдав удару по житловому будинку на Перемозі.
Внаслідок терористичної атаки загинуло 46 людей.
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Козенко Антон
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