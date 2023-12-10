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Як зараз вигладає спалений меморіал загиблим на Перемозі у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 13:55
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Сьогодні вночі невідомі спалили меморіал загиблим від ракетної атаки на Перемозі.

Новости Днепра про Як зараз вигладає спалений меморіал загиблим на Перемозі у Дніпрі (ФОТО)

Хто підпалив зупинку громадського транспорту на Перемозі досі невідомо.

Наші кореспонденти зробили фото спаленого меморіалу.

Новости Днепра про Як зараз вигладає спалений меморіал загиблим на Перемозі у Дніпрі (ФОТО)

Новости Днепра про Як зараз вигладає спалений меморіал загиблим на Перемозі у Дніпрі (ФОТО)

Новости Днепра про Як зараз вигладає спалений меморіал загиблим на Перемозі у Дніпрі (ФОТО)

Новости Днепра про Як зараз вигладає спалений меморіал загиблим на Перемозі у Дніпрі (ФОТО)

Новости Днепра про Як зараз вигладає спалений меморіал загиблим на Перемозі у Дніпрі (ФОТО)

Поліція вже розшукує винних у підпалі.

Нагадаємо, що у січні цього року ворог завдав удару по житловому будинку на Перемозі.

Внаслідок терористичної атаки загинуло 46 людей.

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Новости Днепра про Як зараз вигладає спалений меморіал загиблим на Перемозі у Дніпрі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як зараз вигладає спалений меморіал загиблим на Перемозі у Дніпрі (ФОТО)Русский

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