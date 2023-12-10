Вночі ворог обстрілював Нікополь із важкої артилерії, – Лисак

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.
Вночі окупанти цілили по Нікополю. Застосували важку артилерію. Атаковану територію обстежують. З’ясовують наслідки. Та головне – без жертв, заявив він.
Щодо ракети, яку збили вчора, Її уламки пошкодили приміщення одного з підприємств. На щастя, люди не постраждали.
Уламками також зачепило 2 вантажівки.
Сергій Лисак нагадує, що не треба нехтувати сигналами повітряної тривоги.
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