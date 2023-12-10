Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Вночі ворог обстрілював Нікополь із важкої артилерії, – Лисак

Сьогодні 08:56
просмотров

Сьогодні вночі ворог обстрілював Нікополь.

Новости Днепра про Вночі ворог обстрілював Нікополь із важкої артилерії, - Лисак

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

Вночі окупанти цілили по Нікополю. Застосували важку артилерію. Атаковану територію обстежують. З’ясовують наслідки. Та головне – без жертв, заявив він.

Щодо ракети, яку збили вчора, Її уламки пошкодили приміщення одного з підприємств. На щастя, люди не постраждали.

Уламками також зачепило 2 вантажівки.

Сергій Лисак нагадує, що не треба нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Читайте також:

Новости Днепра про Вночі ворог обстрілював Нікополь із важкої артилерії, - ЛисакУкраїнська Новости Днепра про Вночі ворог обстрілював Нікополь із важкої артилерії, - ЛисакРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Кривому Розі збили ракету, Нікополь обстрілювали дронами-камікадзе
Новини Дніпра
Вчора 19:52
У Кривому Розі збили ракету, Нікополь обстрілювали дронами-камікадзе

Сьогодні ввечері над Криворізьким районом збили ракету.

У Мост-сіті людей вивели на вулицю через можливу пожежу (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Вчора 18:34
У Мост-сіті людей вивели на вулицю через можливу пожежу (ВІДЕО)

Сьогодні у ТРЦ Мост-сіті людей вивели на вулицю, через пожежну…

На Дніпропетровщині затримали шахрая, який “працевлаштовував” людей за кордон
Новини Дніпра
Вчора 18:02
На Дніпропетровщині затримали шахрая, який “працевлаштовував” людей за кордон

На Дніпропетровщині співробітники відділення поліції №3 Кам’янського РУП затримали шахрая.

У Дніпрі оголосили підозру домашньому тирану
Новини Дніпра
Вчора 14:23
У Дніпрі оголосили підозру домашньому тирану

У Дніпрі оголосили підозру домашньому тирану, який вчиняв домашнє насильство…

Наверх