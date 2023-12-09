В Україні хочуть запровадити серйозні штрафи за порушення комендантської години

Сьогодні ВР України у першому читанні ухвалила новий законопроєкт.

Він передбачає серйозні штрафи за порушення комендантської години.

Для порушників штраф складатиме від 8 500 до 17 000 грн.

При повторному порушенні сума штрафу збільшиться удвічі.

Для бізнесу — від 51 000 до 102 000 грн. Повторне порушення — від 170 000 до 340 000 грн.

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