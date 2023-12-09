У Кривому Розі збили ракету, Нікополь обстрілювали дронами-камікадзе

Сьогодні ввечері над Криворізьким районом збили ракету.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ввечері гучно було у Криворізькому районі. Працювали наші оборонці неба. Збили ракету. Дякую! Вдень ворог вдарив по Нікополю. Атакував місто двома дронами-камікадзе, заявив очільник ОВА.

Внаслідок удару був пошкоджений інфраструктурний об’єкт, п’ятиповерхівка та складська будівля.

На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

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