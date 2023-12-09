На Дніпропетровщині затримали шахрая, який “працевлаштовував” людей за кордон

На Дніпропетровщині співробітники відділення поліції №3 Кам’янського РУП затримали шахрая.

36-річний чоловік розмістив у соціальній мережі оголошення про надання послуг посередника у пошуках роботи за кордоном.

Допомогти з роботою чоловік обіцяв після повної передоплати за “страхування” та “бронювання” вакансії.

Після отримання коштів чоловік переставав виходити на зв’язок.

Під час обшуку у чоловіка знайшли мобільні телефони, банківські карти та сім-картки різних мобільних операторів.

Йому вже повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ККУ (шахрайство.

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