На Дніпропетровщині затримали шахрая, який “працевлаштовував” людей за кордон

36-річний чоловік розмістив у соціальній мережі оголошення про надання послуг посередника у пошуках роботи за кордоном.
Допомогти з роботою чоловік обіцяв після повної передоплати за “страхування” та “бронювання” вакансії.
Після отримання коштів чоловік переставав виходити на зв’язок.
Під час обшуку у чоловіка знайшли мобільні телефони, банківські карти та сім-картки різних мобільних операторів.
Йому вже повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ККУ (шахрайство.
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