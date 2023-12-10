Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ночью враг обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии, — Лысак

Сегодня 08:56
просмотров

Сегодня ночью враг обстреливал Никополь.

Новости Днепра про Ночью враг обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии, - Лысак

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Ночью оккупанты целили по Никополю. Применили тяжелую артиллерию. Атакуемую территорию обследуют. Выясняют последствия. Но главное – без жертв, заявил он.

Относительно ракеты, которую сбили вчера, ее обломки повредили помещение одного из предприятий. К счастью, люди не пострадали.

Обломками также задело 2 грузовика.

Сергей Лысак напоминает, что не нужно пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Читайте также:

Новости Днепра про Ночью враг обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии, - ЛысакУкраїнська Новости Днепра про Ночью враг обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии, - ЛысакРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Кривом Роге сбили ракету, Никополь обстреливали дронами-камикадзе
Новости Днепра
Вчера 19:52
В Кривом Роге сбили ракету, Никополь обстреливали дронами-камикадзе

Сегодня вечером над Криворожским районом сбили ракету.

В Мост-сити людей вывели на улицу из-за возможного пожара (ВИДЕО)
Новости Днепра
Вчера 18:34
В Мост-сити людей вывели на улицу из-за возможного пожара (ВИДЕО)

Сегодня в ТРЦ Мост-сити людей вывели на улицу из-за пожарной…

На Днепропетровщине задержали мошенника, который «трудоустраивал» людей за границу
Новости Днепра
Вчера 18:02
На Днепропетровщине задержали мошенника, который «трудоустраивал» людей за границу

В Днепропетровской области сотрудники отделения полиции №3 Каменского РУП задержали…

В Днепре объявили подозрение домашнему тирану
Новости Днепра
Вчера 14:23
В Днепре объявили подозрение домашнему тирану

В Днепре объявили подозрение домашнему тирану, совершавшему домашнее насилие в…

Последние новости

Погода на 10 декабря: в Днепре ожидается снег
Погода на 10 декабря: в Днепре ожидается снег

Сегодня днепрян ждет настоящая зима!

Сегодня 06:15
3
просмотров
В Кривом Роге сбили ракету, Никополь обстреливали дронами-камикадзе
В Кривом Роге сбили ракету, Никополь обстреливали дронами-камикадзе

Сегодня вечером над Криворожским районом сбили ракету.

Вчера 19:52
4
просмотров
В Мост-сити людей вывели на улицу из-за возможного пожара (ВИДЕО)
В Мост-сити людей вывели на улицу из-за возможного пожара (ВИДЕО)

Сегодня в ТРЦ Мост-сити людей вывели на улицу из-за пожарной тревоги.

Вчера 18:34
8
просмотров
На Днепропетровщине задержали мошенника, который «трудоустраивал» людей за границу
На Днепропетровщине задержали мошенника, который «трудоустраивал» людей за границу

В Днепропетровской области сотрудники отделения полиции №3 Каменского РУП задержали мошенника.

Вчера 18:02
6
просмотров
В Украине хотят ввести серьезные штрафы за нарушение комендантского часа
В Украине хотят ввести серьезные штрафы за нарушение комендантского часа

Сьогодні ВР України у першому читанні ухвалила новий законопроєкт.

Вчера 15:10
7
просмотров
В Днепре объявили подозрение домашнему тирану
В Днепре объявили подозрение домашнему тирану

В Днепре объявили подозрение домашнему тирану, совершавшему домашнее насилие в отношении жены.

Вчера 14:23
5
просмотров
В Днепропетровской области во время пожара пострадала пожилая женщина
В Днепропетровской области во время пожара пострадала пожилая женщина

У місті Марганець Нікопольського району сталася пожежа.

Вчера 11:51
4
просмотров
Тихон-Леон, Рагнар и Хлоя: как называли новорожденных в Днепропетровской области
Тихон-Леон, Рагнар и Хлоя: как называли новорожденных в Днепропетровской области

В последнее время родители часто называют детей древними украинскими именами и заимствованными именами из других стран.

Вчера 11:36
3
просмотров
На войне погиб Герой из Днепропетровщины Артем Веприков
На войне погиб Герой из Днепропетровщины Артем Веприков

На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Артем Веприков.

Вчера 08:55
5
просмотров
Погода на 9 декабря: в Днепре будет облачно, но без осадков
Погода на 9 декабря: в Днепре будет облачно, но без осадков

Одевайтесь теплее, друзья!

Вчера 06:15
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх