Ночью враг обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии, — Лысак

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.
Ночью оккупанты целили по Никополю. Применили тяжелую артиллерию. Атакуемую территорию обследуют. Выясняют последствия. Но главное – без жертв, заявил он.
Относительно ракеты, которую сбили вчера, ее обломки повредили помещение одного из предприятий. К счастью, люди не пострадали.
Обломками также задело 2 грузовика.
Сергей Лысак напоминает, что не нужно пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
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