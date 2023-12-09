У Дніпрі оголосили підозру домашньому тирану

У Дніпрі оголосили підозру домашньому тирану, який вчиняв домашнє насильство щодо дружини.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.

Дніпрянин тривалий час нецензурно висловлювався на адресу дружини, принижував та залякував її.

Працівники відділення поліції №3 Дніпровського районного управління поліції неодноразово складали адмінпротоколи, але чоловік ніяк на це не реагував.

Зараз відносно правопорушника слідчі відкрили кримінальне провадження та оголосили кривднику підозру за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ.

Йому загрожує до двох років позбавлення волі.

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