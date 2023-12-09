У Дніпрі оголосили підозру домашньому тирану

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.
Дніпрянин тривалий час нецензурно висловлювався на адресу дружини, принижував та залякував її.
Працівники відділення поліції №3 Дніпровського районного управління поліції неодноразово складали адмінпротоколи, але чоловік ніяк на це не реагував.
Зараз відносно правопорушника слідчі відкрили кримінальне провадження та оголосили кривднику підозру за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ.
Йому загрожує до двох років позбавлення волі.
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