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У Дніпрі оголосили підозру домашньому тирану

Сьогодні 14:23
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У Дніпрі оголосили підозру домашньому тирану, який вчиняв домашнє насильство щодо дружини.

Новости Днепра про У Дніпрі оголосили підозру домашньому тирану

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.

Дніпрянин тривалий час нецензурно висловлювався на адресу дружини, принижував та залякував її.

Працівники відділення поліції №3 Дніпровського районного управління поліції неодноразово складали адмінпротоколи, але чоловік ніяк на це не реагував.

Зараз відносно правопорушника слідчі відкрили кримінальне провадження та оголосили кривднику підозру за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ.

Йому загрожує до двох років позбавлення волі.

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Новости Днепра про У Дніпрі оголосили підозру домашньому тирануУкраїнська

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