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У Дніпрі розшукують 14-річного Олександра Чумакова

Сьогодні 12:45
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Поліція Дніпра розшукує 14-річного Олександра Чумакова.

Новости Днепра про У Дніпрі розшукують 14-річного Олександра Чумакова

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.

Хлопець вийшов з дому 8 грудня в Амур-Нижньодніпровському районі міста, до цього часу його місцезнаходження невідоме.

Особисті прикмети: зріст 172 см, худорлявої статури, світле волосся.  

Був одягнений у темно-синю куртку, чорні джинси та чорне взуття.

Якщо вам щось відомо про місцезнаходження неповнолітнього Олександра, зателефонуйте за телефоном: 0 (96) 884 83 94 або 102.

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Новости Днепра про У Дніпрі розшукують 14-річного Олександра ЧумаковаУкраїнська

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