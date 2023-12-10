У Дніпрі розшукують 14-річного Олександра Чумакова

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.
Хлопець вийшов з дому 8 грудня в Амур-Нижньодніпровському районі міста, до цього часу його місцезнаходження невідоме.
Особисті прикмети: зріст 172 см, худорлявої статури, світле волосся.
Був одягнений у темно-синю куртку, чорні джинси та чорне взуття.
Якщо вам щось відомо про місцезнаходження неповнолітнього Олександра, зателефонуйте за телефоном: 0 (96) 884 83 94 або 102.
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