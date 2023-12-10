У Дніпрі на Перемозі згорів “народний меморіал” пам’яті жертв загиблих від російської ракети - Днепр Инфо
У Дніпрі на Перемозі згорів “народний меморіал” пам’яті жертв загиблих від російської ракети
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Сегодня 11:47

У Дніпрі на Набережній Перемозі згоріла зупинка.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі згорів

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Сьогодні о пів на четверту ранку до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу на зупинці.

За попередньою інформацією горіли м’які іграшки на загальній площі 5 кв.м. 

Тут був “народний меморіал” по загиблим від влучання російської ракети.

Пожежу ліквідували за 15 хвилин.

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