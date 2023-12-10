Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Сьогодні о пів на четверту ранку до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу на зупинці.
За попередньою інформацією горіли м’які іграшки на загальній площі 5 кв.м.
Тут був “народний меморіал” по загиблим від влучання російської ракети.
Пожежу ліквідували за 15 хвилин.
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