У Дніпрі на Перемозі згорів “народний меморіал” пам’яті жертв загиблих від російської ракети

У Дніпрі на Набережній Перемозі згоріла зупинка.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Сьогодні о пів на четверту ранку до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу на зупинці.

За попередньою інформацією горіли м’які іграшки на загальній площі 5 кв.м.

Тут був “народний меморіал” по загиблим від влучання російської ракети.

Пожежу ліквідували за 15 хвилин.

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