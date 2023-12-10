Как сейчас выглядит сожженный мемориал погибшим на Победе в Днепре (ФОТО)

Сегодня ночью неизвестные сожгли мемориал погибшим от ракетной атаки на Победе.

Кто поджег остановку общественного транспорта на Победе до сих пор неизвестно.

Наши корреспонденты сделали фото сожженного мемориала.

Полиция уже разыскивает виновных в поджоге.

Напомним, что в январе этого года враг нанес удар по жилому дому на Победе.

В результате террористической атаки погибли 46 человек.

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