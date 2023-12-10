Как сейчас выглядит сожженный мемориал погибшим на Победе в Днепре (ФОТО)

Кто поджег остановку общественного транспорта на Победе до сих пор неизвестно.
Наши корреспонденты сделали фото сожженного мемориала.
Полиция уже разыскивает виновных в поджоге.
Напомним, что в январе этого года враг нанес удар по жилому дому на Победе.
В результате террористической атаки погибли 46 человек.
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Автор:
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