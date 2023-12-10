СК Дніпро-1 та Полісся розійшлися миром на засніженому полі

СК Дніпро-1 не зміг у гостях обіграти житомирське Полісся.

Один із лідерів УПЛ у сімнадцятому турі поїхав на виїзд до сенсаційного Полісся.

Житомирці займали перед початком туру третє місце і мали гарні шанси обіграти дніпрян протягом матчу.

Рахунок відкрив Філіпов, який замкнув простріл Адамюка з правого флангу.

Зрівняв рахунок екс-дніпрянин Лукас Тейлор, після карколомного проходу.

До кінця гри обидві команди мали непогані шанси на перемогу, але скористатися ними не змогли.

Бойова нічия на засніженому полі, яка допомогла Шахтарю, перед зимовою перервою.

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