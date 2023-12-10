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В Днепропетровской области горел грузовой автомобиль

Сегодня 14:54
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Сегодня утром на автодороге, неподалеку от села Саксагань Каменского района, горел автомобиль.

Новости Днепра про В Днепропетровской области горел грузовой автомобиль

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На месте чрезвычайники установили, что горит кабина грузовика «MAN» на площади 5 кв.

Пожар локализовали через 40 минут.

Погибших и пострадавших нет, в тушение были привлечены 6 человек личного состава.

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