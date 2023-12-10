В Днепропетровской области горел грузовой автомобиль

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
На месте чрезвычайники установили, что горит кабина грузовика «MAN» на площади 5 кв.
Пожар локализовали через 40 минут.
Погибших и пострадавших нет, в тушение были привлечены 6 человек личного состава.
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Козенко Антон
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