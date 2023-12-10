СК Днепр-1 и Полесье разошлись миром на заснеженном поле

СК Днепр-1 не смог в гостях обыграть житомирское Полесье.

Один из лидеров УПЛ в семнадцатом туре уехал на выезд к сенсационному Полесье.

Житомирцы занимали перед началом тура третье место, и имели хорошие шансы обыграть днепрян.

Счет открыл Филиппов, замкнувший прострел Адамюка с правого фланга.

Сравнял счет экс-днепрянин Лукас Тейлор, после отличногоо прохода.

До конца игры у обеих команд неплохие шансы на победу, но воспользоваться ими не смогли.

Боевая ничья на заснеженном поле, которая помогла Шахтеру, перед зимним перерывом.

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