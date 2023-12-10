Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

СК Днепр-1 и Полесье разошлись миром на заснеженном поле

Сегодня 09:57
просмотров

СК Днепр-1 не смог в гостях обыграть житомирское Полесье.

Новости Днепра про СК Днепр-1 и Полесье разошлись миром на заснеженном поле

Один из лидеров УПЛ в семнадцатом туре уехал на выезд к сенсационному Полесье.

Житомирцы занимали перед началом тура третье место, и имели хорошие шансы обыграть днепрян.

Счет открыл Филиппов, замкнувший прострел Адамюка с правого фланга.

Сравнял счет экс-днепрянин Лукас Тейлор, после отличногоо прохода.

До конца игры у обеих команд неплохие шансы на победу, но воспользоваться ими не смогли.

Боевая ничья на заснеженном поле, которая помогла Шахтеру, перед зимним перерывом.

Читайте также:

Новости Днепра про СК Днепр-1 и Полесье разошлись миром на заснеженном полеУкраїнська Новости Днепра про СК Днепр-1 и Полесье разошлись миром на заснеженном полеРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Ночью враг обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии, — Лысак
Новости Днепра
Сегодня 08:56
Ночью враг обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии, — Лысак

Сегодня ночью враг обстреливал Никополь.

В Кривом Роге сбили ракету, Никополь обстреливали дронами-камикадзе
Новости Днепра
Вчера 19:52
В Кривом Роге сбили ракету, Никополь обстреливали дронами-камикадзе

Сегодня вечером над Криворожским районом сбили ракету.

В Мост-сити людей вывели на улицу из-за возможного пожара (ВИДЕО)
Новости Днепра
Вчера 18:34
В Мост-сити людей вывели на улицу из-за возможного пожара (ВИДЕО)

Сегодня в ТРЦ Мост-сити людей вывели на улицу из-за пожарной…

На Днепропетровщине задержали мошенника, который «трудоустраивал» людей за границу
Новости Днепра
Вчера 18:02
На Днепропетровщине задержали мошенника, который «трудоустраивал» людей за границу

В Днепропетровской области сотрудники отделения полиции №3 Каменского РУП задержали…

Последние новости

В Днепропетровской области во время пожара обнаружили тело мужчины
В Днепропетровской области во время пожара обнаружили тело мужчины

В городе Павлоград Днепропетровской области при пожаре погиб мужчина.

Сегодня 10:56
4
просмотров
Ночью враг обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии, — Лысак
Ночью враг обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии, — Лысак

Сегодня ночью враг обстреливал Никополь.

Сегодня 08:56
3
просмотров
Погода на 10 декабря: в Днепре ожидается снег
Погода на 10 декабря: в Днепре ожидается снег

Сегодня днепрян ждет настоящая зима!

Сегодня 06:15
3
просмотров
В Кривом Роге сбили ракету, Никополь обстреливали дронами-камикадзе
В Кривом Роге сбили ракету, Никополь обстреливали дронами-камикадзе

Сегодня вечером над Криворожским районом сбили ракету.

Вчера 19:52
4
просмотров
В Мост-сити людей вывели на улицу из-за возможного пожара (ВИДЕО)
В Мост-сити людей вывели на улицу из-за возможного пожара (ВИДЕО)

Сегодня в ТРЦ Мост-сити людей вывели на улицу из-за пожарной тревоги.

Вчера 18:34
8
просмотров
На Днепропетровщине задержали мошенника, который «трудоустраивал» людей за границу
На Днепропетровщине задержали мошенника, который «трудоустраивал» людей за границу

В Днепропетровской области сотрудники отделения полиции №3 Каменского РУП задержали мошенника.

Вчера 18:02
6
просмотров
В Украине хотят ввести серьезные штрафы за нарушение комендантского часа
В Украине хотят ввести серьезные штрафы за нарушение комендантского часа

Сьогодні ВР України у першому читанні ухвалила новий законопроєкт.

Вчера 15:10
8
просмотров
В Днепре объявили подозрение домашнему тирану
В Днепре объявили подозрение домашнему тирану

В Днепре объявили подозрение домашнему тирану, совершавшему домашнее насилие в отношении жены.

Вчера 14:23
5
просмотров
В Днепропетровской области во время пожара пострадала пожилая женщина
В Днепропетровской области во время пожара пострадала пожилая женщина

У місті Марганець Нікопольського району сталася пожежа.

Вчера 11:51
4
просмотров
Тихон-Леон, Рагнар и Хлоя: как называли новорожденных в Днепропетровской области
Тихон-Леон, Рагнар и Хлоя: как называли новорожденных в Днепропетровской области

В последнее время родители часто называют детей древними украинскими именами и заимствованными именами из других стран.

Вчера 11:36
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх