В Днепропетровской области во время пожара обнаружили тело мужчины

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Вчера, в 20:48, к сверхвыпадающим поступило сообщение о том, что на улице Героев Украины города Павлоград произошел пожар.
Горелая квартира в пятиэтажном жилом доме.
В горящем доме пожарные нашли тело погибшего мужчины, 1950 года рождения.
Пожар локализовали через полчаса.
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