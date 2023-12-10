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На Дніпропетровщині горів вантажний автомобіль

Сьогодні 14:54
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Сьогодні зранку на автошляху, неподалік села Саксагань Кам’янського району горів автомобіль.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині горів вантажний автомобіль

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

На місці надзвичайники встановили, що горить кабіна вантажівки «MAN» на площі 5 кв.м.

Пожежу локалізували за 40 хвилин.

Загиблих та постраждалих немає, до гасіння були залучені 6 чоловік особового складу.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині горів вантажний автомобільУкраїнська

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