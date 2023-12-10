На Дніпропетровщині горів вантажний автомобіль

Сьогодні зранку на автошляху, неподалік села Саксагань Кам’янського району горів автомобіль.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

На місці надзвичайники встановили, що горить кабіна вантажівки «MAN» на площі 5 кв.м.

Пожежу локалізували за 40 хвилин.

Загиблих та постраждалих немає, до гасіння були залучені 6 чоловік особового складу.

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