На Дніпропетровщині горів вантажний автомобіль

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
На місці надзвичайники встановили, що горить кабіна вантажівки «MAN» на площі 5 кв.м.
Пожежу локалізували за 40 хвилин.
Загиблих та постраждалих немає, до гасіння були залучені 6 чоловік особового складу.
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