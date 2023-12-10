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Мер Дніпра відреагував на підпал народного меморіалу на Перемозі

Сьогодні 23:05
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У неділю, 10 грудня, у Дніпрі біля будинку №118 на Перемозі сталася пожежа.

Новости Днепра про Мер Дніпра відреагував на підпал народного меморіалу на Перемозі

Вандали спалили меморіал пам’яті, який влаштували містяни на зупинці громадського транспорту. Туди всі охочі приносили іграшки та квіти, а також запалювали лампадки у пам’ять про тих, хто загинув під час ракетного удару 14 січня 2023 року.

Наразі поліцейські встановлюють свідків події, перевіряють камери відеоспостереження, проводять всі необхідні заходи для встановлення причини пожежі. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення чи пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Пізніше на цей жахливий випадок відреагував мер Дніпра Борис Філатов.

Він написав, що “знайти тих, хто так вчинив із народним символом пережитого горя, для правоохоронних органів є справою честі”.

Саме сьогодні (в день мого відʼїзду) на Перемозі згоріла зупинка, що майже рік залишалася народним меморіалом памʼяті загиблих від влучання російської ракети по 118-му будинку. Я завжди казав, що той жахливий злочин росіян є для мене особистою трагедією. Бо це мій рідний житломасив, де я провів дитинство, де ходив до школи. У 118-му будинку живуть мої друзі, у прилеглих багатоповерхівках – родичі і однокласники. Тож вважаю, що знайти тих, хто так вчинив із народним символом пережитого горя, для правоохоронних органів є справою честі, – написав мер.

За його словами, завтра керівники області та міста вшанують ще раз памʼять загиблих.

І ще раз звертаюся до мешканців 118-го будинку. Я знаю, що багато хто з вас проти ідеї меморіального скверу. Тому давайте повернемося до обговорення інших варіантів увічнення памʼяті загиблих. Щоб подібні прикрі випадки більше не траплялися, – додав Філатов.

Новости Днепра про Мер Дніпра відреагував на підпал народного меморіалу на Перемозі

Слід зазначити, що дніпряни вже відновили народний меморіал. Вони прибрали все згоріле, принесли квіти та іграшки.

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