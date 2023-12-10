Ему навсегда 21: на войне погиб Герой из Днепропетровской области

Об этом сообщает Синельниковский городской совет.
Старший солдат погиб 6 декабря в Донецком направлении. Своим сыном могут гордиться родители, внуком – дедушка, педагогический коллектив городского лицея №2, где учился Роман, — говорится в сообщении.
Человек с детства мечтал стать военным, стоять на защите мира и покоя своих родных, города, Родины.
Роман пошел на срочную службу, а с начала российской агрессии без колебаний пошел на срочную службу в ряды ВСУ.
Редакция выражает искренние соболезнования семье, близким и собратьям Героя Украины.
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