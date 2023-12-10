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Ему навсегда 21: на войне погиб Герой из Днепропетровской области

Сегодня 21:59
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На войне погиб Тимошенко Роман Витальевич, гранатометчик стрелкового батальона одной из частей ВСУ.

Новости Днепра про Ему навсегда 21: на войне погиб Герой из Днепропетровской области

Об этом сообщает Синельниковский городской совет.

Старший солдат погиб 6 декабря в Донецком направлении. Своим сыном могут гордиться родители, внуком – дедушка, педагогический коллектив городского лицея №2, где учился Роман, — говорится в сообщении.

Человек с детства мечтал стать военным, стоять на защите мира и покоя своих родных, города, Родины.

Роман пошел на срочную службу, а с начала российской агрессии без колебаний пошел на срочную службу в ряды ВСУ.

Редакция выражает искренние соболезнования семье, близким и собратьям Героя Украины.

 
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