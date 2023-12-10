Йому назавжди 21: на війні загинув Герой з Дніпропетровщини
На війні загинув Тимошенко Роман Віталійович, гранатометник стрілецького батальйону однієї з частин ЗСУ.
Про це повідомляє Синельниківська міська рада.
Старший солдат загинув 6 грудня на Донецькому напрямку. Своїм сином можуть пишатися батьки, онуком – дідусь, педагогічний колектив міського ліцею №2, де навчався Роман, – йдеться у повідомленні.
Чоловік з дитинства мріяв стати військовим, стояти на захисті миру та спокою своїх рідних, міста, Батьківщини.
Роман пішов на строкову службу, а з початку російської агресії без вагань пішов на строкову службу до лав ЗСУ.
Редакція висловлює щирі співчуття родині, близьким та побратимам Героя України.
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Українська Русский Козенко Антон
Автор:
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