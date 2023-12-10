У Дніпрі Набережною бігали супермен, тигр та ялинка (ФОТО, ВІДЕО)

На старті побували і наші кореспонденти.
До забігу, який взяв старт від Прибережного, учасники готувалися ретельно.
Чоловік в образі тигру на ім’я Денис наклав грим за день до змагань. Йому навіть довелося підкладати спеціальний валик під подушку на ніч, щоб не зіпсувати образ.
Поліна бере участь у змаганнях кожен рік із різними костюмами. Цьогоріч вона була в образі ялинки.
Під час забігу змагалися 300 спортсменів.
Дистанції для дорослих: 1 км, 5 км, 10 км.
Дитячі забіги: 1 км, 500 м, 100 м.
Усі виручені кошти (окрім витрат на проведення старту) будуть передані сім’ї Михайла. Операція дозволить хлопцю самостійно обслуговувати себе. Наразі він мешкає з мамою Світланою. Тато помер від раку 6 років тому. Також у Михайла є молодший брат, якому 12 років.
Читайте також:
Козенко Антон
Автор:
Сьогодні зранку на автошляху, неподалік села Саксагань Кам’янського району горів автомобіль.
Сьогодні вночі невідомі спалили меморіал загиблим від ракетної атаки на…
Поліція Дніпра розшукує 14-річного Олександра Чумакова.
У Дніпрі на Набережній Перемозі згоріла зупинка.