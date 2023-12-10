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Ворог сьогодні запустив 3 БпЛА на Нікополь і обстрілював райцентр із важкої артилерії

Сьогодні 19:34
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Сьогодні ворог обстрілював Нікополь із важкої артилерії та БпЛА.

Новости Днепра про Ворог сьогодні запустив 3 БпЛА на Нікополь і обстрілював райцентр із важкої артилерії

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

Вдарили по ньому й з важкої артилерії. Пошкодили приміщення одного з підприємств і лінію електропередач. Та головне – люди цілі, – сказано у повідомленні очільника ОВА.

Сергій Лисак також наголосив, що всі хто наказує бити по мирних містах і селах, та й самі виконавці поплатяться за кожен зіпсований день.

Про дрони чи обстріли інших громад Дніпропетровської області не повідомлялось.

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Новости Днепра про Ворог сьогодні запустив 3 БпЛА на Нікополь і обстрілював райцентр із важкої артилеріїУкраїнська

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