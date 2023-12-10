Ворог сьогодні запустив 3 БпЛА на Нікополь і обстрілював райцентр із важкої артилерії

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.
Вдарили по ньому й з важкої артилерії. Пошкодили приміщення одного з підприємств і лінію електропередач. Та головне – люди цілі, – сказано у повідомленні очільника ОВА.
Сергій Лисак також наголосив, що всі хто наказує бити по мирних містах і селах, та й самі виконавці поплатяться за кожен зіпсований день.
Про дрони чи обстріли інших громад Дніпропетровської області не повідомлялось.
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