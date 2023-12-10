Враг сегодня запустил 3 БпЛА на Никополь и обстреливал райцентр по тяжелой артиллерии

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.
Ударили по нему и по тяжелой артиллерии. Повредили помещение одного из предприятий и линию электропередач. Но главное – люди целые, — говорится в сообщении главы ОВА.
Сергей Лысак также подчеркнул, что все, кто приказывает бить по мирным городам и селам, да и сами исполнители поплатятся за каждый испорченный день.
О дронах или обстрелах других общин Днепропетровской области не сообщалось.
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