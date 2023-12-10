Враг сегодня запустил 3 БпЛА на Никополь и обстреливал райцентр по тяжелой артиллерии

Сегодня враг обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии и БПЛА.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Ударили по нему и по тяжелой артиллерии. Повредили помещение одного из предприятий и линию электропередач. Но главное – люди целые, — говорится в сообщении главы ОВА.

Сергей Лысак также подчеркнул, что все, кто приказывает бить по мирным городам и селам, да и сами исполнители поплатятся за каждый испорченный день.

О дронах или обстрелах других общин Днепропетровской области не сообщалось.

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