В Днепре на все лето перекроют улицу Владимира Великого: как будет курсировать транспорт

В Днепре запланирован летний ремонт ливневой канализации на улице Владимира Великого. В связи з этим на три месяца перекроют участок проезжей части, из-за чего транспорт будет ехать в объезд.
Об этом говорится в проекте решения, обнародованном на сайте Днепровского горсовета 28 мая.
Речь идет об участке от улицы Владимира Мономаха до улицы Европейской.
Работы продлятся с 1 июня по 1 сентября, то есть все лето.
Отмечается, что коммунальщики должны оградить место проведения работ, а после ремонта восстановить дорожное покрытие.
Во время ремонта, общественный транспорт будет курсировать с изменениями. Автобусы №57А и №88 будут ехать в объезд по улице Европейской, улице Сичеславской Набережной, улице Владимира Мономаха в направлении центра города, а троллейбусы №7, №14, №17, №20 будут курсировать в объезд по Сичеславской Набережной и улицы Владимира Мономаха.
Возобновить движение троллейбусов и автобусов по обычному маршруту планируют уже 1 сентября.
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